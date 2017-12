Lady Gaga, ”deghizată” în Hillary Clinton

Lady Gaga a vizitat un azil de bătrâni, ”deghizată” în Hillary Clinton, fiind îmbrăcată şi coafată precum secretarul de Stat american. Lady Gaga, una dintre cele mai active cântăreţe din lume, este rareori văzută fără ţinute bizare, pe care le poartă indiferent ce face. Astfel, ea a fost văzută imitând-o pe Hillary Clinton, miercuri, în New Jersey, împreună cu familia ei. Cântăreaţa a vizitat un azil de bătrâni din Lincoln Park, împreună cu mama ei, Cynthia Germanotta şi cu iubitul ei, Carl Luc. Potrivit dailymail.co.uk, Lady Gaga era îmbrăcată cu un costum negru şi purta perle gri, ţinuta şi machiajul cântăreţei făcând-o să pară o Hilary Clinton lipsită de rafinament. De asemenea, artista purta o pereche de ghete cu platforme şi tocuri înalte, fiind coafată ca Hillary Clinton.

Lady Gaga a provocat controverse şi la gala premiilor MTV Video Music, care a avut loc pe 12 septembrie, când a purtat o rochie realizată din fâşii de carne de vită. După gala MTV Video Music Awards, Lady Gaga, recompensată atunci cu opt trofee, şi-a explicat alegerea vestimentară. ”Ei bine, nu este vorba de lipsă de respect faţă de cei care sunt vegetarieni. După cum ştiţi, sunt cea mai înţelegătoare fiinţă de pe faţa pământului”, a declarat Lady Gaga în emisiunea realizată de Ellen DeGeneres. ”Deşi a dat naştere la mai multe interpretări, pentru mine semnifică faptul că trebuie să ne ridicăm şi să luptăm pentru drepturile noastre, dacă nu vrem să fim tratate ca o bucată de carne. Iar eu nu sunt o bucată de carne”, a spus aceasta. În ziua următoare, preşedintele PETA, Ingrid Newkirk, a emis un comunicat prin care a condamnat utilizarea în acest mod a animalelor. Recent, Lady Gaga a pozat îmbrăcată în carne crudă pentru coperta ediţiei japoneze a ”Hommes Vogue”, stârnind astfel protestele asociaţiei pentru protecţia animalelor People for the Ethical Treatment of Animals (PETA). Activiştii pentru drepturile animalelor au fost furioşi din cauză că Lady Gaga a pozat îmbrăcată doar în nişte bucăţi de carne roşie crudă pe post de bikini.

Lady Gaga are 24 de ani şi este câştigătoare a două premii Grammy. Ea este considerată una dintre cele mai interesante şi originale artiste din noul val şi se bucură de un imens succes comercial. Lady Gaga a devenit celebră graţie unor hituri precum ”Bad Romance” şi ”Poker Face” şi a încântat publicul cu ocazia unor apariţii live ieşite din comun, purtând întotdeauna costume şocante sau dând foc pianului la care cânta, în timpul galei American Music Awards 2009.