Lady Gaga & Zynga au fondat GagaVille

Doi importanţi jucători pe piaţa media, Lady Gaga şi Zynga îşi unesc eforturile pentru a fonda GagaVille, o extensie a celebrului joc FarmVille. GagaVille se bucură de un design unic, ce abundă în cristale şi unicorni. Cei care vizitează noul joc, ce va fi lansat pe data de 17 mai, vor putea să asculte şi una dintre piesele încă nelansate de pe noul album al cântăreţei, intitulat ”Born This Way”. Albumul va fi lansat pe data de 23 mai, dar va putea fi descărcat gratuit, dacă se achiziţionează un card de joc Zynga, cu valoarea minimă de 25 de dolari, pe Best Buy. Colaborarea dintre Lady Gaga şi Zynga mai include şi concursul ”Words with Gaga” printre aplicaţiile producătorului pentru telefoanele mobile. Un cuvânt ales de cântăreaţă şi anunţat pe contul său de Facebook va putea fi trimis în concurs şi se vor putea câştiga bilete la concertele vedetei sau un exemplar al albumului, cu autograful ei. Zynga mai oferă, în ediţie limitată, diverse obiecte virtuale marca Lady Gaga, în aplicaţia RewardVille, ce pot fi folosite în orice jocuri. Parteneriatul dintre Lady Gaga şi Zynga era previzibil după ce şi-au unit eforturile pentru ajutorarea victimelor cutremurului şi valurilor seismice din Japonia.