Lagărele din Lesbos şi Salonic: poveşti horror incredibile cu fiinţe umane

16:58:15 / 26 Septembrie 2017

invadatorii

Asta-i culmea tupeului! Invadatorii vin gramada peste greci, invitati de individa aia nemtoaica, pe greci nu-i ajuta nimeni, astia le devasteaza orasele si insulele, le-au imputit locurile lor minunate, au fugarit turistii, s-au cocotat pina si in vilele in care parimeau turistii. Culmea impertinentei, inteleg ca grecii sint acuzati ca nu-i cazeaza la hoteluri de 5 stele si nu au service-room. Ce mama ma-sii au cautat sa dea navala peste niste oameni care se chinuiau sa iasa din criza in care i-a bagat fascista aia? Inloc sa stea acasa la ei, sa puna mina pe arme si sa luptre pentru eliberarea tarii lor, au pus botul la miile de euro cu care i-a momit vestul sa vina in Europa. Ce nu le convine? I-a invitat grecii, nu cred. Pe greci i-a intrebat cineva cum suporta toate mizeriile astea. Luati aminte, si imaginati-va ce va fi la noi, ca deja vad ca s-a amlificat traficul spre Romania ,prin Marea Neagra. Si noi nu sintem ca grecii. Dormim pe noi amortizati de guvern cu diverse subiecte de rahat. Cum divorteaza , cine a mai nascut, cine nu respecta Constitutia , si multe alte subiecte cu lacuri, ghita, lulute agenti secreti si ziaristi de pripas. Cind ne vom trezi s-ar putea sa fie prea rtirziu.