Lahm a înscris golul carierei

Fundaşul german Philipp Lahm a fost desemnat de UEFA cel mai bun jucător al semifinalei Germania - Turcia, scor 3-2, în special datorită golului decisiv marcat în minutul 90. ”Sînt greu de descris sentimentele pe care le ai în astfel de momente, dar cînd vezi toţi jucătorii de pe banca de rezerve alergînd spre tine, asta arată caracterul şi unitatea echipei”, a spus fotbalistul lui Bayern Munchen. ”Cred că nu am acţionat corect la al doilea gol al turcilor şi am făcut unele greşeli de-a lungul celor 90 de minute, dar golul pe care l-am înscris a fost cel mai important din cariera mea”, a adăugat Lahm. Internaţionalul german în vîrstă de 24 de ani a fost implicat în ambele faze din care s-au marcat ultimele două goluri. Mai întîi, la golul egalizator al turcilor, din minutul 86, a fost depăşit uşor de Sabri care a centrat decisiv la reuşita lui Semih Şenturk, ca apoi să înscrie golul victoriei după o combinaţie spectaculoasă cu Hitzlsperger. “Cred că evoluţia mea a fost ok, dar cred că în alte partide aş fi meritat mai mult să primesc această distincţie. A fost foarte important că, după greşeala de la golul de 2-2, nu am cedat şi am continuat să cred în mine şi în echipă”, a mai spus Lahm, care a precizat că nu are vreo preferinţă în privinţa adversarului pe care Germania îl va întîlni în finală.