„LaLa Summer Love” în faţa a mii de adolescenţi

Mult-aşteptatul concert „LaLa Summer Love” al formaţiei LaLa Band de la Constanţa a reuşit să umple, sâmbătă seară, peluza nord a Stadionului „Farul” cu mii de adolescenţi însoţiţi de părinţi, care au creat împreună cu artiştii lor favoriţi o atmosferă fantastică. Cei care au venit să-i vadă pe Sore Mihalache&Co. pe arena contănţeană au înfruntat ploaia măruntă, dansând şi cântând piesele tinerilor artişti. Spectacolul cu muzică, dans şi jocuri de lumini a adunat fani din toate colţurile ţării, iar artiştii LaLa Band au interpretat live piese din propriul repertoriu, cât şi numeroase cover-uri ale unor artişti ce fac furori printre adolescenţii din lume întreagă, printre care Rihanna şi Avril Lavigne.

„Am fost la mare în iulie, acum am venit pentru concert cu părinţii şi cu sora mea mai mică. Nu am avut ocazia să-i urmăresc la Bucureşti, la începutul verii, pentru că eram ocupată cu şcoala”, a declarat o adolescentă din Călăraşi, Viviana. „Suntem în gaşcă, am venit cu două prietene şi cu verişoara mea din Galaţi. Ne-au adus unchiul şi mătuşa care sunt mai în spate. Este de vis! Abia aştept al treilea lor album!”, a declarat Bianca din Galaţi. „Eu am venit cu prietena... cu şi mai ales pentru ea. Nu pot să zic că sunt fan, dar îmi place, e frumos”, a declarat Sergiu din Constanţa.