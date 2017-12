Lămâie împotriva acneei

Tenul curat reprezintă idealul oricărei persoane, indiferent de gen sau vârstă, din păcate, puţini reuşesc (program de muncă încărcat, stress, poluare etc.) să aibă un stil de viaţă sănătos, prin urmare, puţini reuşesc să-şi menţină tenul curat, fără acnee. Pe lângă sutele de produse realizate de marile companii farmaceutice pentru rezolvarea problemei acneei, există şi tratamente naturiste, recomandate de medicii specialişti. Cel mai uşor mod de a începe un tratament naturist pentru acnee este să te uiţi în coşul de cumpărături sau în frigider. Plantele, fructele şi legumele sunt alternativele perfecte pentru tratamentele obişnuite pentru coşuri. Puteţi începe cu tratamentul pe bază de aloe vera. Aloe vera are proprietăţi antibacteriene, iar pulpa, un lichid incolor sub formă de gel, acţionează ca antiinflamator şi vindecă iritaţiile pielii. Aloe vera reduce secreţia de sebum şi previne apariţia coşurilor. Aplicaţi gelul direct pe coşuri. Castravetele este delicios în orice salată sau sandwish, însă, este extrem de eficient şi în curăţarea feţei, sporind şi elasticitatea pielii. Castravetele are o acţiune benefică şi ca mască pentru ten. Puteţi amesteca castravetele cu lăptucă şi morcov pentru a vă face o mască. Sucul proaspăt de lămâie poate fi folosit pentru spălarea feţei. Curăţaţi-vă tenul cu suc de lămâie, iar apoi clătiţi-vă cu apă curată.