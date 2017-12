Lance Armstrong, pus sub acuzare

Aflat în dizgrația lumii sportului după ce a fost deposedat de cele șapte trofee câștigate în Turul Franței din cauza dopajului, fostul rutier american Lance Armstrong are din nou probleme cu justiția, fiind pus sub acuzare după ce a lovit două maşini parcate în staţiunea de schi Aspen (Colorado), incident pentru care îşi asumase vina prietena sa, Anna Hansen. Armstrong a fost acuzat că a părăsit locul accidentului şi pentru neadaptarea vitezei la condiţiile meteo. În urma accidentului nimeni nu a fost rănit, iar poliţia din Aspen a anunţat că Armstrong, în vârstă de 43 de ani, şi prietena sa, Anna Hansen, se întorceau de la o strângere de fonduri pentru un muzeu de artă local, când fostul rutier a lovit două maşini parcate. Un turist a sunat imediat la serviciul de urgenţă, raportând o ciocnire şi fugă de la locul accidentului, după ce două autovehicule închiriate de rudele sale au fost avariate. Bărbatul a precizat că, la scurt timp după accident, Hansen a apărut şi şi-a cerut scuze pentru lovirea automobilelor, spunând că va plăti toate daunele, după care şi-a lăsat datele de contact. După o perioadă, poliţia a ajuns la locuinţa lui Armstrong şi Hansen, în vârstă de 33 de ani, ea declarând că se afla la volan, deoarece „Lance băuse puţin cam mult”. Un ofiţer de poliţie nu a crezut varianta prezentată de Hansen şi a verificat la hotelul unde a avut loc evenimentul caritabil, un valet spunându-i că Armstrong se afla la volan când cei doi au părăsit parcarea. În cele din urmă, Hansen a admis că Armstrong se afla la volan, însă cuplul a decis să prezinte o altă variantă pentru a evita publicitatea. Procurorul Andrea Bryan a anunţat că Hansen nu a fost pusă sub acuzare pentru sperjur. Procesul va începe la data de 17 martie.