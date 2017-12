Da! România nu este, aşa cum şi-ar visa Elena Udrea, \"ţara de ales\", nici măcar \"ţara posibilităţilor\", asta ca să traducem în cele două variante probabile sintagma turistico-publicitară \"the land of choice\"... România a devenit, de fapt, \"ţara glumelor\", cum parafrazează ironic faimoasa expresie şi grupul \"Divertis\", cu menţiunea obligatorie că este vorba de \"glume politice\" sau economice foarte proaste.

Ministrul Turismului dă de-a învârtita câteva miliarde de euro, dar se roagă la Dumnezeu ca România să nu ajungă în situaţia Greciei, conform declaraţiei pe care a făcut-o după ce pedeliştilor li s-a dat din nou liber să apară la televizor. Dar dacă, vorba lui Mircea Badea, \"Dumnezeu are otită şi nu aude bine deocamdată\", la cine se mai roagă Elena Udrea?! La Emil Boc, şeful ei direct de cabinet guvernamental, sau la Traian Băsescu, patronul ei spiritual?... Ministrul de Finanţe declară ziariştilor în public că nu se va \"umbla\" la pensiile mici, apoi aflăm cu stupoare că şi-a cerut scuze pentru această afirmaţie publică, la întâlnirea cu preşedintele, ce a avut loc la Parlament! Are şi domnul Şeitan otită sau nu are curaj, onoare şi coloană vertebrală, că de milă creştină ce să mai zic?!? Haiducul Boc şi-a ascuns paloşul justiţiei sociale sub pernă, fuge de ochii lumii ca dracul de tămâie şi, în loc de otită, preferă să-şi înfunde urechile cu vată, ca să nu mai audă strigătele disperate ale demonstranţilor din stradă. În locul său vorbeşte, la ore târzii de seară, rar şi înghiţind în sec, ca omul ce nu şi-a terminat whiskyul care trebuia să-i dea curaj, însuşi preşedintele ţării, cel care nu suferă de otită, ci de lipsă de caracter şi cinism politic. El nu garantează nimic românilor în legătură cu măsurile anticriză aberante, în schimb le hotărăşte soarta, după ce a ţinut un sfat de taină la parlament cu întreaga sa camarilă, fără să ştie că e înregistrat pe ascuns de moguli, care l-au dat în vileag imediat...

Tot acest joc, dacă nu e iresponsabilitate, este cinism, dacă nu e nici aşa, devine o absurdă glumă proastă monumentală, ca în cartea \"ce e miliţienii şi ce vrea ei\"! Atât.