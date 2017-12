Land Rover a creat... maşina invizibilă

Compania Land Rover îşi propune să vină în ajutorul şoferilor şi în special al celor pasionaţi de off-road, punându-le la dispoziţie o tehnologie inovatoare, care le oferă posibilitatea să vadă terenul de sub maşină în timpul mersului. Astfel, constructorul va introduce capota invizibilă pe prototipul Discovery Vision Concept, care va fi prezentat oficial la Salonul Auto de la New York din 16 aprilie.

Sistemul care permite conducătorului auto să vadă prin capotă se bazează pe camerele video amplasate în grila frontală a maşinii, care înregistrează imagini de sub autovehicul în timpul mersului, ele fiind apoi transferate către un sistem HUD (Head-Up Display). Procesul creează o suprafaţă virtuală prin care şoferul poate vedea terenul de sub motor, pentru o mai bună anticipare şi evaluare a obstacolelor. ”Pe măsură ce vehiculele noastre devin din ce în ce mai capabile şi autonome în off-road, ne vom asigura că şoferul are încredere în capacitatea maşinii de a continua deplasarea pe orice tip de teren. Dezvoltăm noi tehnologii, inclusiv această capotă transparentă, pentru a le oferi şoferilor o reproducere virtuală a mediului înconjurător, care îi va ajuta să înfrunte cea mai grea porţiune de drum off-road sau cu cele mai înguste spaţii din parcările urbane”, a declarat Wolfgang Epple, director de cercetare şi tehnologie în cadrul Land Rover Jaguar.