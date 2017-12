Lansarea filmului “Harry Potter şi Prinţul Semipur”, amînată pentru 2009

Data lansării celei de-a şasea părţi a francizei Harry Potter, intitulată “Harry Potter şi Prinţul Semipur”, nu va mai avea loc anul acesta, în luna noiembrie, ci pe 17 iulie 2009, potrivit reprezentanţilor companiei Warner Bros. Milioane de fani din întreaga lume vor fi dezamăgiţi de amînarea evenimentului, întrucît aceştia aşteptau de mai bine de un an lansarea celei de-a şasea părţi a francizei Harry Potter, inspirată din cărţile scriitoarei britanice J. K. Rowling. Potrivit Warner Bros, parte a Time Warner Inc, decizia a fost luată din motive comerciale, sezonul estival fiind o perioadă propice pentru lansarea superproducţiilor, în această perioadă înregistrîndu-se 40% din încasările anuale din box office-ul nord-american.

Preşedintele Warner Bros., Alan Horn, a declarat că studioul resimte efectele grevei scenariştilor de la Hollywood, care a fost declanşată iarna trecută, a durat trei luni şi a avut un mare impact asupra producţiei de filme. Warner Bros a anunţat că amînarea lansării nu va influenţa planurile de producţie ale adaptării ultimului roman al seriei, “Harry Potter and the Deathly Hallows”, care va fi lansat în două părţi. Prima parte va fi lansată în noiembrie 2010. “Harry Potter and the Deathly Hallows”, cel de-al şaptelea şi ultim roman al seriei scrise de J. K. Rowling, a fost publicată în iulie 2007. Cărţile seriei s-au vîndut în aproximativ 400 de milioane de exemplare la nivel mondial, fiind traduse în peste 60 de limbi.