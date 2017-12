Lansări muzicale de zile mari

• Revenire • Cum se termină vacanţa, nume mari ale muzicii îşi vor lua în primire admiratorii cu piese noi sau apariţii discografice. La cinci ani de la lansarea ultimului lor album, membrii trupei Evanescence revin cu un nou single, intitulat ”What You Want”. O reprezentaţie live a noii piese a avut deja loc într-o emisiune a postului MTV, cântecul fiind disponibil şi pe iTunes. Cel de-al treilea album al trupei va fi lansat pe data de 11 octombrie. Albumul a fost înregistrat la Nashville, în SUA, cu producătorul Nick Raskulinecz. Precedentele apariţii discografice ale trupei Evanescence sunt ”Fallen” şi ”The Open Door”, care au inclus hiturile ”Bring Me to Life”, ”Going Under” sau ”Call Me When You\'re Sobe.

• Duet • Un alt eveniment se anunţă duetul lui Slash, fostul chitarist al trupei Guns N\' Roses, cu cântăreaţa R&B Mary J. Blige. Pe contul lui de Twitter, rockerul a anunţat că piesa va fi inclusă pe următorul lui album. Slash a intrat în studio alături de toboşarul Brent Fitz şi basistul Todd Kerns, pentru a înregistra mai multe piese. ”TOCMAI AM ÎNREGISTRAT O PIESĂ CU MARY J. BLIGE. SUNĂ MORTAL!”, A DECLARAT SLASH ÎN MESAJUL POSTAT PE TWITTER. Slash, pe numele său Saul Hudson, şi-a lansat, în aprilie 2010, primul său album solo, care îi poartă numele şi care cuprinde o serie de colaborări cu diverşi muzicieni. Acest material discografic a fost desemnat Albumul Anului la gala premiilor Classic Rock din 2010. La rândul său, Mary J. Blige, în vârstă de 40 de ani, este singurul artist din lume care a fost premiat cu Grammy la toate cele trei categorii majore ale muzicii afro-americane: R&B, Rap şi Pop & Gospel.

• Concerte • Şi Beyonce, care va împlini 30 de ani pe 4 septembrie, se ţine tare. Ea a anunţat o serie de patru concerte la New Yok, spre sfârşitul anului, iar biletele pentru primul spectacol s-au epuizat în numai 22 de secunde. Sala aleasă de cântăreaţă are o capacitate de 2.500 de locuri. În cele patru concerte, Beyonce va cânta numai piese de pe cel mai nou album al său, intitulat ”4”. Şi soţul lui Beyonce, Jay-Z, a lansat din 8 august un album mult aşteptat de admiratorii săi. Este vorba despre colaborarea sa muzicală cu Kanye West, intitulată “Watch the Throne”. Se estimează că albumul se va vinde în peste 500.000 de exemplare în prima săptămână de la lansare şi că va ajunge direct pe prima poziţie a topului Billboard 200, la ediţia din 17 august. Ar fi al 12-lea album care ajunge pe primul loc pentru Jay-Z şi al cincilea pentru Kanye West.