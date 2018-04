Lanț hotelier în spațiu, proiectat de două eleve de la „Ovidius“

Elevii constănțeni sunt, din nou, în atenția specialiștilor NASA. În prim plan, de această dată, sunt două liceene de la „Ovidius“ care au câștigat un concurs internațional proiectând un lanț hotelier în spațiu. Costurile pentru a implementa o astfel de idee se ridică la 30 de milioane de dolari. Potrivit proiectului, hotelul spațial ar putea fi vizitat de 150 de turiști.

Idee de milioane de dolari! Două eleve ale Liceului Teoretic „Ovidius“ Constanța au câștigat un concurs internațional organizat de NASA datorită unui proiect inedit - hotelul spațial. Potrivit portalinvatamant.ro, ideea celor două liceene - Bianca Cosma și Mihaela Constantinescu, promovează turismul în spațiu, ceea ce ar însemna o nouă revoluție culturală. „Cicada reprezintă un habitat localizat în orbita ecuatorială joasă a Pământului. Este alcătuit dintr-un mic lanț hotelier și un parc în microgravitație. În afară de asigurarea susținerii vieții umane în spațiu, proiectul nostru s-a axat în principal și pe ideea de turism în afară granițelor terestre“, a explicat eleva Bianca Cosma. Pentru a pune în practică acest proiect inedit, ar fi nevoie de aproximativ 30 milioane de dolari, iar hotelul spațial ar putea fi vizitat de 150 de turiști. „Parcul include o sală de jocuri, o sală de operă, un parc acvatic. Am creat o broșură pe care am numit-o ghidului turistului în spațiu în care am inclus părerile a opt oameni de toate naționalitățile și toate vârstele care să ne zică ce le-a plăcut acolo“, a explicat Mihaela Constantinescu. Proiectul lor a fost ales marele câștigător într-o competiție la care s-au înscris zece mii de elevi din 20 de țări.

Liceul „recidivist“

Nu doar cele două fete au urcat pe podiumul competiției internaționale. O altă echipă a aceluiași liceu constănțean a fost premiată pentru un altfel de proiect - crearea unei noi colonii spațiale. „Noi ne dorim să ducem oamenii în spațiu, să creăm o nouă colonie spațială pentru a reuși să ducem omenirea la un alt nivel“, a explicat elevul Alin Stoica. „Am încercat să găsim locația perfectă pentru a avea mai multe beneficii și din punctul de vedere al luminii, al resurselor, ca să fie și aproape de Pământ și de alte resurse naturale“, a arătat Rusanda Magă.

Potrivit aceluiași site portalinvatamant.ro, Liceul Ovidius din Constanța este singurul din lume care a reușit să câștige de două ori marele premiu. „Acum a venit din nou marele premiu, după alți opt ani, și iată că avem aceeași mare bucurie de a fi acolo în fruntea tuturor“, a declarat profesorul coordonator al proiectelor, Cristinel Maga.

Elevii care au câștigat marele premiu vor participă alături de oamenii de știință de la NASA la o conferința care se va desfășura la Los Angeles, la sfârșitul lunii mai.