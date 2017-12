Lanterne şi ATV-uri, pentru securizarea obiectivelor militare

Armata caută bani pentru cumpărarea de ATV-uri, lanterne de mare putere şi motocositoare, pentru securizarea tuturor depozitelor şi magaziilor militare, ca urmare a furtului de armament de la Ciorogîrla. Specialiştii din Ministerul Apărării Naţionale (MApN) au realizat un plan de apărare a obiectivelor militare, care prevede cumpărarea mai multor echipamente necesare, în opinia MApN, pentru paza şi siguranţa unităţilor militare, însă nu se are în vedere şi achiziţionarea de camere video şi supraveghere necesare pentru asigurarea securizării depozitelor militare. „Se vor achiziţiona mijloace auto, ATV-uri, în vederea asigurării unei intervenţii rapide şi oportune în caz de nevoie”, motivează MApN această investiţie. Ministerul consideră că întărirea pazei şi securităţii depozitelor şi magaziilor poate fi îndeplinită prin „mijloace proprii ale unităţilor militare şi pe măsura identificării şi alocării fondurilor necesare”, în două etape: una care se va derula pe parcursul anului 2009 şi cealaltă, între anii 2010 şi 2014. În cursul celor şase ani, MApN doreşte securizarea tuturor depozitelor de armament prin implementarea de sisteme integrate de securitate. Întrebaţi despre sumele exacte pe care intenţionează să le cheltuiască pentru fiecare program de achiziţii în parte, reprezentanţii MApN au răspuns că banii necesari realizării acestui proiect se regăsesc în bugetul MApN alocat pentu 2009. Ministerul nu a precizat care este bugetul alocat şi a susţinut că specialiştii din cadrul Departamentului pentru Armamente se află, în prezent, în etapa stabilirii specificaţiilor tehnice şi analizei oportunităţii achiziţionării anumitor sisteme de securitate integrate pentru fiecare obiectiv militar, în funcţie de particularităţile fiecăruia.

Depozite de armament fără camere de supraveghere

Conform MApN, toate unităţile militare trebuie să execute, în acest an, reparaţiile curente la împrejmuiri, să refacă şi să consolideze gardurile duble ale sectoarelor tehnice şi valurile de pămînt şi să întreţină fîşia de siguranţă. De asemenea, reprezentanţii ministerului doresc să cumpere gherete încălzite pentru toate posturile exterioare de pază, să refacă şi să completeze sistemele mecanice de avertizare la magazii şi să reabiliteze sistemul de iluminare şi instalaţiile de protecţie împotriva descărcărilor electrice. MApN îşi mai propune să amenajeze şi să refacă lucrările genistice destinate protecţiei personalului, dar şi să dimensioneze structurile de pază potrivit “nevoilor reale”. La capitolul investiţii, ministerul intenţionează să cumpere cîte un ATV pentru depozitele cu suprafeţele mai mari de 7,5 hectare, să doteze posturile de pază cu „lanterne de mare putere” şi să „iniţieze procedurile de introducere în înzestrare şi asigurarea aparatelor de observare pe timp de noapte la fiecare post de pază”. Referitor la cea de-a doua etapă, ce se va derula în intervalul 2010-2014, măsurile vizează, în principal, continuarea activităţilor declanşate în acest an şi optimizarea acestora. În acest interval, ministerul intenţionează cumpere vehicule de transport perimetral şi mijloace mecanice de manipulare, generatoare electrice de rezervă, utilaje de tip BOBCAT şi motocositoare. Totodată, se vor achiziţiona echipamente şi dispozitive care să asigure controlul accesului în obiectivele militare, dar şi mijloace de comunicaţii compatibile cu zonele împădurite. MApN precizează că intenţionează să completeze deficitele de autospeciale pentru stingerea incendiilor şi să cumpere echipamente „specifice” de protecţie.

Meleşcanu: nu există fonduri!

Fostul ministru al Apărării, Teodor Meleşcanu, a declarat că MApN nu are bani pentru derularea acestui proiect, în bugetul pe anul în curs nefiind cuprinse în mod expres sume pentru acest program. În plus, Meleşcanu a menţionat că actualul Guvern a abandonat un program multianual de securizare a depozitelor tot din cauza lipsei de fonduri: \"Era un program aprobat de fostul Guvern, care se întindea pe durata a zece ani şi care prevedea alocarea unor sume de aprox 10 milioane de lei anual. Programul este aprobat, dar nu mai are finanţare bugetară. Nu există fonduri pentru demararea programelor de securizare a depozitelor militare”. Meleşcanu a spus că, în 2008, Ministerul demarase două licitaţii care prevedeau achiziţionarea de sisteme integrate de securitate pentru mai multe unităţi militare din ţară, care însă au fost anulate din lipsă de fonduri. Pentru anul trecut, Ministerul Apărării iniţiase două proceduri de atribuire pentru sisteme de securitate. Primul anunţ de participare a fost publicat pe 5 august 2008 şi prevedea achiziţionarea de sisteme integrate în valoare de 14.400.000 de lei, fără TVA. Acestea ar fi urmat să intre în dotarea următoarelor unităţi militare: UM 012490 Bucureşti, baza 71 Aeriană Cîmpia Turzii, unităţile militare din localităţile Ovidiu, Giarmata, Craiova, Dumbrăveni, Vîrful Muntelui, Codru, Basarabi, Mangalia şi Constanţa. Tipul procedurii a fost stabilit ca fiind licitaţia restrînsă, iar durata contractului era de 24 de luni de la data atribuirii. Al doilea anunţ de participare a fost publicat pe data de 9 septembrie 2008 şi avea o valoare de 900.000 de lei fără TVA. Sistemele integrate de securitate urmau a fi livrate de cîştigătorul licitaţiei restrînse în intervalul 2 februarie 2009 - 4 decembrie 2009. Potrivit unor oficiali din MApN, în faza a doua a licitaţiei, cea de evaluare a ofertelor pentru cele două contracte s-au calificat următoarele firme: MIRA Telecom, Romsys, Holemic, Polystart şi UTI Systems. Totuşi, ambele licitaţii au fost contestate de reprezentanţii UTI, astfel încît Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC) a decis anularea lor prin deciziile din 4 şi 19 decembrie 2008.