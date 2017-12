Lapoviță și ninsori în Dobrogea! Vezi de când se strică vremea!

Chiar când credeam că vine primăvara, vremea schimbă foaia. Meteorologii au emis o avertizare cod galben de ninsori, precipitaţii mixte şi vânt care va depăşi la rafală 70 de km/h şi va viscoli zăpada. Potrivit avertizării ANM, de astăzi, ora 13.00, până mâine, la ora 16.00, vor fi precipitaţii importante cantitativ, intensificări ale vântului şi ninsori în 24 de judeţe. Oraşul nostru nu se află pe această listă. În Dobrogea, sudul Munteniei şi al Moldovei vor predomina ploile, iar în restul teritoriului, precipitaţiile vor fi mixte. Vântul se va intensifica în majoritatea regiunilor, iar la munte va depăşi la rafală 60 km/h, viscolind ninsoarea, se arată în atenţionarea ANM.

Și veștile proaste continuă! Avertizarea cod galben se va extinde, de mâine, ora 16.00, până sâmbătă, 7 martie, la aceeaşi oră, în aproape toată ţara, cu excepţia a opt judeţe. Din păcate, de această dată, Constanţa nu mai este ocolită! Dacă astăzi, în Dobrogea, vremea va fi caldă, schimbătoare ca aspect, potrivit specialiștilor de la Centrul Meteorologic Regional, de mâine, vremea va fi închisă şi se va răci, va ploua şi chiar ninge. Cantităţile de precipitaţii vor depăşi local 20 l/mp şi izolat 30 l/mp. Vântul va sufla în rafale ce vor depăşi 55 - 60 km/h. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 5 şi 9 grade C, iar cele minime între -1 şi 4 grade C. Sâmbătă, 7 martie, vremea va continua să se răcească, iar meteorologii anunţă precipitaţii mixte pe litoral şi ninsoare în rest. Duminică, 8 martie, vremea va fi rece. Cerul va fi noros şi pe arii relativ extinse va ninge slab. Vântul va mai prezenta intensificări temporare în timpul zilei, apoi va scădea treptat în intensitate. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 1 şi 5 grade C, iar cele minime între -2 şi 2 grade C.