Laptele matern ar putea preveni bolile cardiovasculare la vârsta adultă

O alăptare între trei și 12 luni ar reduce considerabil riscul dezvoltării unor inflamații cronice, asociate cu boli cardiovasculare la vârsta adultă, se arată într-un studiu publicat astăzi. Studiind circa 7.000 de persoane, cercetătorii americani au descoperit o legătură semnificativă între alăptarea de scurtă durată sau greutatea mică la naștere și niveluri ridicate ale proteinei C reactive (CRP), indice al inflamației, în probele de sânge prelevate de la adulții tineri. CRP este o proteină sintetizată în principal de ficat, care joacă un rol important în inflamații. Cercetătorii au mai constatat că fiecare jumătate de kilogram în plus la naștere atrage o scădere cu 5% a concentrației de CRP. Potrivit studiului, efectele alăptării ar fi identice sau chiar superioare celor ale medicamentelor în reducerea nivelurilor de CRP la tinerii adulți. Inflamarea cronică este implicată în numeroase patologii, printre care bolile cardiovasculare, dar există încă aspecte necunoscute în privința rolului exact al acesteia în apariția bolilor de inimă. Cercetarea s-a desfășurat pe tineri între 24 și 32 de ani din diferite medii sociale. Organizația Mondială a Sănătății încurajează alăptarea, considerând-o unul din cele mai eficiente mijloace prin care se asigură sănătatea și supraviețuirea copiilor. Ea o recomandă până la șase luni, recunoscând că, în prezent, sub 40% din bebelușii din lumea întreagă sunt alăptați.