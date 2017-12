Lara Gut a câștigat prima etapă din noul sezon al Cupei Mondiale la schi alpin

Elvețianca Lara Gut a câștigat slalomul uriaș desfășurat sâmbătă pe ghețarul de la Sölden (Austria), etapă care deschide în mod tradițional nou sezon din Cupa Mondială la schi alpin. Este pentru a doua oară când schioarea elvețiană se impune în etapa austriacă, după triumful său din 2013.

Gut, deținătoare a Marelui Glob de Cristal, a fost lider după prima manșă și a rămas pe prima poziție la finalul manșei secunde. „Am schiat cu plăcere, se vede asta după zâmbetul meu. Am și o echipă fantastică. Mi-am forțat limitele, am făcut ceea ce știu mai bine. Am profitat din plin de faptul că am avut numărul 2 și am riscat. În manșa secundă am evoluat la siguranță”, a declarat învingătoarea.

Lara Gut a terminat cu un avans de o secundă și 44 de sutimi față de a doua clasată, americanca Mikaela Shiffrin. Italianca Marta Bassino, în vârstă de 20 de ani, a completat podiumul, având o secundă și 93 de sutimi întârziere. Pentru Gut, aceasta a fost a 19-a victorie din carieră în Cupa Mondială. Următoarea etapă a circuitului feminin este slalomul special de la Levi (Finlanda), programat pe 12 noiembrie.

Duminică, la Sölden, se dispută o cursă masculină de slalom uriaș. Este pentru a 19-a oară în ultimii 25 de ani când Cupa Mondiala debutează pe ghețarul austriac. În acest sezon avem și Campionate Mondiale de schi alpin, care vor avea loc la St. Moritz (Elveția), între 7 și 19 februarie 2017. Finalele Cupei Mondiale sunt programate la Aspen (SUA), în perioada 13-19 martie 2017.