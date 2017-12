Larisa Popa, „Miss Universe România” 2011

Larisa Popa din Slatina a fost desemnată „Miss Universe România” 2011 în cadrul finalei care s-a desfăşurat vineri seara, la Bucureşti. Ea a reuşit să câştige trofeul la a doua participare în competiţia „Miss Universe România”, după ce la ediţia de anul trecut a reuşit să se claseze în top 10.

Ea explică, într-un comunicat, că la ediţia din 2010 ştia că nu este suficient de pregătită pentru a câştiga. Întrucât a considerat că la ediţia trecută, evoluţia ei nu a fost una mulţumitoare, Larisa a decis să-şi analizeze greşelile, să le corecteze şi să revină în concurs în acest an. „Am vizionat ore şi ore întregi, materiale video cu finale internaţionale din trecut, am citit tot ce-am găsit despre concursuri de frumuseţe, am studiat fotografiile deţinătoarelor de titluri internaţionale şi iată că anul acesta am venit hotărâtă să câstig\", a menţionat Larisa Popa.

De astăzi, Larisa Popa va intra într-un program de pregătire intensiv pentru marea finală „Miss Universe”, care va avea loc pe 12 septembrie, la Sao Paulo, în Brazilia. Astfel, „Miss Universe România” 2011 va beneficia de şedinţe foto zilnice, filmări, cursuri de dicţie, machiaj şi coafură, repetiţii pentru mişcare scenică, probe de costume pentru alegerea garderobei de concurs.

Pe 20 august, Larisa Popa va pleca în Brazilia, la Sao Paulo, unde va sta în cantonament trei săptămâni şi jumătate, până la finala Miss Universe 2011.

Larisa Popa are 24 ani, dimensiunile 88/62/93 şi o înălţime de 1,75 metri. Scopul său este să depăşească performanţa din 1930 a Marianei Mirică, singura reprezentantă a României care a obţinut locul al treilea la concursul internaţional „Miss Universe”. Larisa Popa vrea să devină o actriţă cunoscută şi să locuiască în New York.

Pe primul loc în finala „Miss Universe România” 2011 s-a situat Alexandra Camelia Hadade din Oradea, pe locul al doilea - Beatrix-Julia Hack din Târgu Mureş, iar pe locul al treilea - Emanuela-Elena Radu din Bacău.

Premiul „Miss Congeniality”, oferit în urma deciziei concurentelor, a mers la Elena-Sabina Hodor din Piatra Neamţ, iar premiul „Miss Popularitate”, ales în urma voturilor publicului, a fost primit de Jihan Shanabli din Bucureşti. Premiul Presei a mers la Iulia Monica Dumitrescu din Cluj, iar premiul „Miss Fotogenie” la Oana Maria Dumitrescu din Braşov.

Juriul a fost format din: preşedintele „Miss Universe România”, Mike Costach, regizorul Luminiţa Iordănescu, avocatul Cristian Ene, prezentatorul TV Valentina Ionescu, directorul de marketing AutoKlass, Dragoş Furtună, proprietarul Romanian International Bank Merchants Bank of California, Daniel Roberts şi Development Manager Residence Hotels, Laszlo Forray.