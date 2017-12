Larry Hagman a devenit vegan

Actorul Larry Hagman, interpretul personajului J.R. Ewing din serialul ”Dallas”, a slăbit 11,3 kilograme, după ce a devenit vegan, încercând astfel să lupte contra cancerului cu care a fost diagnosticat în urmă cu câteva luni. Actorul american a anunţat în octombrie 2011 că suferă de un tip de cancer aflat într-un stadiu în care poate fi tratat. Totodată, Larry Hagman a anunţat că a început deja tratamentul şi că şi-a modificat anumite elemente din stilul său de viaţă. Starul american este convins că noua dietă vegană îl va ajuta să învingă boala. ”Mă simt minunat şi sunt din nou pe platourile de filmare”, a spus Larry Hagman. ”Am terminat tratamentul şi medicii sunt încântaţi de progresele mele. Pronosticul pare să fie unul pozitiv. Am intenţia fermă să înving cancerul şi cred cu adevărat că mi-am oferit mie însumi cel mai bun început posibil, schimbându-mi dieta şi rămânând fidel motto-ului meu: ”Nu-ţi face griji, fii fericit, simte-te bine!””, a declarat actorul american. ”Primul lucru pe care l-am făcut după ce am fost diagnosticat cu cancer a fost să devin vegan. Acum trăiesc cu sucuri din legume proaspete, care au un gust îngrozitor, dar cred cu tărie că ele mă vor ajuta să trec cu bine de această perioadă. Am slăbit de la 92,9 kilograme la 81,6 kilograme şi mă simt minunat. Fac exerciţii în fiecare dimineaţă”, a adăugat acesta.

Actorul în vârstă de 80 de ani i-a mulţumit cu această ocazie actriţei Linda Gray, colega sa din distribuţia serialului ”Dallas”, care l-a ajutat să facă aceste schimbări în stilul său de viaţă. ”Linda cunoaşte o mulţime de lucruri despre nutriţie şi a fost prima care mi-a spus că dacă vreau să trec cu bine peste această perioadă dificilă, trebuie să îmi purific mai întâi corpul şi apoi să îl hrănesc într-un mod sănătos. Am un maestru bucătar care mă ajută şi trăiesc cu cinci astfel de sucuri proaspete pe zi. Sunt total vegan. Prepar la storcătorul de fructe un suc natural din varză, castraveţi, broccoli, păstăi de fasole şi avocado. Proteinele mi le iau din pudra de proteine. Nu folosesc deloc lapte, unt şi brânzeturi. Carnea a fost complet exclusă din meniu. Atunci când începi să înveţi despre aceste lucruri, unul dintre primele lucruri pe care le afli este faptul că acest aliment - carnea - este plină de steroizi şi hormoni umani de creştere”, a explicat actorul american.

Larry Hagman a fost supus unui transplant de ficat în 1995, după ani de alcoolism. De atunci, sprijină Fundaţia Naţională pentru Rinichi, pentru a atrage atenţia asupra importanţei donării de organe şi s-a pronunţat şi împotriva fumatului.