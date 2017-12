Larry King, înlocuit la CNN de Piers Morgan

Celebrul om de televiziune Larry King, care a anunţat că va renunţa din toamnă la emisiunea pe care o realizează la postul CNN de peste 25 de ani, va fi înlocuit de vedeta de televiziune Piers Morgan. Acesta a semnat un contract pe patru ani, în valoare de 8,25 de milioane de dolari, pentru a-l înlocui pe celebrul King. Piers Morgan a fost editor al tabloidelor britanice ”News of the World” (1994 - 1995) şi ”Daily Mirror” (1995 - 2004). În prezent, el este director editorial al ziarului britanic pentru copii ”First News”. În televiziune, Morgan a fost în principal prezentator, dar a devenit celebru graţie rolului de jurat în reality show-uri. Astfel, el este membru al juriului emisiunilor Britain\'s Got Talent şi America\'s Got Talent. Totodată, Morgan se numără printre câştigătorii emisiunii Ucenicul - versiunea dedicată celebrităţilor.

Larry King, în vârstă de 76 de ani, a declarat că a luat decizia de a renunţa la emisiunea care l-a făcut celebru deoarece îşi doreşte să petreacă mai mult timp cu familia. Dar, conform analiştilor, motivul real pentru care King renunţă la emisiune este scăderea cotei de audienţă. De-a lungul celor 25 de ani de emisiune, Larry King a realizat peste 40.000 de interviuri cu celebrităţi şi oameni politici din lumea întreagă. Emisiunea Larry King Live a fost introdusă recent în Guinness Book of World Records, fiind considerată cea mai lungă emisiune de televiziune moderată fără întrerupere de aceeaşi persoană şi difuzată în acelaşi interval orar. Larry King a anunţat că va continua să fie un membru al familiei CNN şi că va continua să prezinte, din când în când, programe speciale, cu ocazia unor evenimente naţionale sau internaţionale majore. De-a lungul carierei sale, Larry King i-a intervievat pe toţi preşedinţii americani, începând cu Gerald Ford. Printre cele mai recente interviuri ale sale se numără cele realizate cu Bill Gates şi Lady Gaga.