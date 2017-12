Lars von Trier a rupt tăcerea mediatică

Controversatul regizor danez Lars von Trier a declarat, într-un interviu publicat în weekend că urmează un tratament contra dependenței de alcool și droguri, sub influența cărora a realizat scenariile pentru majoritatea filmelor sale. Apărut în revista daneză „Politikon”, acesta este primul interviu amplu acordat de cunoscutul artist din 2011, când a decis să intre într-o perioadă de tăcere după polemicile pe care le-a declanșat exprimându-și empatia pentru Hitler în cursul unei conferințe de presă la Festivalul de Film de la Cannes.

În vârstă de 58 de ani, Lars von Trier a mărturisit că recurgea la stupefiante și alcool pentru „a intra într-o lume paralelă” care îl ajuta să-și realizeze peliculele, inclusiv cele foarte apreciate precum „Dogville” sau „Melancholia”. Se temea că altfel ar fi produs numai filme de calitate slabă. Doar la „Nymphomaniac” a lucrat fără „ajutorul” drogurilor și a avut nevoie de 18 luni pentru a-și definitiva proiectul. Interviul este însoțit de o fotografie care îl înfățișează pe regizor ras în cap, stând dezbrăcat la o masă austeră din lemn, pe care se găsesc doar o farfurie din lemn, o bucată de pâine și o pereche de ochelari. Potrivit afirmațiilor sale, a luat hotărârea să renunțe la alcool și droguri întrucât se gândește la binele familiei sale. „Nu ştiu dacă mai pot să fac filme şi acest lucru mă îngrijorează. Nicio creaţie artistică de valoare nu a fost vreodată realizată de foşti dependeţi de alcool şi droguri”, a declarat Lars von Trier.

Tată a patru copii şi soţ al unei profesoare, Bente Frøge, Lars von Trier a mai spus în interviu că a ajuns într-un punct în care a trebuit să aleagă între omul Lars Trier şi regizorul Lars von Trier. Lars Trier şi-a schimbat numele în Lars von Trier în timp ce studia la Danish Film School. Născut pe 30 aprilie 1956, în Danemarca, Lars von Trier este unul din regizorii ale căror creaţii au influenţat semnificativ cinematografia europeană şi mondială. Absolvent al Şcolii de Film Naţionale Daneze, Von Trier a debutat în lungmetraj în 1984, cu „The Element of Crime”, pentru care a obţinut, la Festivalul de la Cannes, marele premiu pentru tehnică. Lars von Trier a lansat nouă din filmele sale la Cannes, unde a câştigat Palme d'Or pentru „Dansând cu noaptea / Dancer in the Dark” din 2000 şi Marele Premiu al juriului pentru „Breaking the Waves / Abisul sufletului/”, în 1996. Cariera regizorului mai include titluri celebre, precum „Dogville” din 2003, premiat cu Premiul Academiei de Film Europene pentru Cel mai bun Film, „Manderlay” din 2005, „The Boss Of It All / Şeful şefilor” din 2006 şi „Melancholia” din 2011.