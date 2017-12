Lars von Trier, persona non grata la Cannes

Cineastul danez Lars von Trier a fost declarat persona non grata la Festivalul de Film de la Cannes, cu punere în aplicare imediată, ca urmare a declaraţiilor făcute de acesta cu privire la Hitler, a anunţat conducerea festivalului. Celebrul regizor danez a şocat pe toată lumea, declarându-şi public, într-o conferinţă de presă, simpatia pentru Hitler, în acelaşi context în care remarca şi că ”statul Israel este un ghimpe”. ”Am crezut multă vreme că sunt evreu şi eram fericit cu asta”, şi-a început celebrul regizor tirada, făcând trimitere la faptul că a aflat târziu, la căpătâiul mamei sale muribunde, că tatăl său nu era evreu, ci german. ”Apoi a apărut regizoarea daneză de origine evreiască Susanne Bier şi brusc nu am mai fost atât de fericit să fiu evreu. OK, asta a fost o glumă... scuze. Aşa că am aflat că nu eram evreu, dar chiar dacă aş fi fost, aş fi fost un fel de evreu de mâna a doua, pentru că există un fel de ierarhie în rândul populaţiei evreieşti. Însă, oricum, mi-am dorit foarte mult să fiu evreu, dar apoi am aflat că sunt nazist, pentru că tatăl meu era german, Hartmann, lucru care mi-a plăcut la fel de mult”, a explicat Lars Von Trier în faţa unei audienţe pe jumătate uimită, pe jumătate amuzată. ”Ce pot să mai spun? Îl înţeleg pe Hitler. Cred că a făcut anumite greşeli, în mod categoric, dar mi-l pot imagina singur, în ultimele momente din buncărul său. Cred că-l înţeleg ca om. Hitler nu poate fi considerat un băiat bun, dar pot simpatiza puţin cu el. Însă nu sunt pentru cel de-al Doilea Război Mondial sau împotriva evreilor”, a mai adăugat cineastul, precizând că ”statul Israel este însă un ghimpe”.

În monologul său, regizorul danez şi-a mai exprimat admiraţia pentru arhitectul nazist Albert Speer, după care a concluzionat scurt: ”OK, sunt nazist”. Lars Von Trier a participat la conferinţa de presă organizată cu ocazia prezentării celui mai recent film al său, intitulat ”Melancholia”, aflat în competiţie pentru Palme d\'Or. Lângă regizor, actriţa Kirsten Dunst, deţinătoarea rolului principal în film, părea vizibil stânjenită şi se întorcea către colega ei, actriţa franceză Charlotte Gainsbourg, al cărui celebru tată, Serge Gainsbourg, a fost evreu de origine rusă.

Lars Von Trier a recunoscut de altfel recent că are ”un gust pentru estetica nazistă”. Remarcile sale despre Hitler şi evrei nu au rămas fără ecou din partea unei organizaţii americane a supravieţuitorilor Holocaustului. ”Aceste afirmaţii bizare au fost făcute poate în glumă sau doar pentru a şoca, dar cei care au suportat brutalitatea regimului nazist nu pot să se amuze pe seama torturii şi crimelor din acele vremuri teribile. Nu putem să ne pronunţăm cu privire la filmul său, dar ca persoană, Von Trier este un eşec moral”, conform comunicatului organizaţiei The American Gathering of Holocaust Survivors.