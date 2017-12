Lars von Trier pregătește un serial de televiziune... cum nu s-a mai văzut

După controversele provocate de proiectul cinematografic în două acte ”Nymphomaniac”, nonconformistul regizor danez Lars von Trier se pregătește să șocheze din nou, de această dată cu un serial de televiziune, conform declarațiilor făcute de la Veneția de unul dintre colaboratorii săi apropiați. ”Mă bucur să vă anunț că următorul proiect al lui Lars von Trier va fi un serial de televiziune în limba engleză”, a precizat producătoarea Louise Vesth, cu ocazia Festivalului de Film de la Veneția. ”Are o idee cu adevărat deosebită, despre care nu pot spune mai mult”, a mai adăugat ea. ”Pentru acest proiect își dorește o distribuție uriașă și, din câte am auzit, sunt sigură că va fi ceva ce nu ați mai văzut și nu veți mai vedea niciodată”, a susținut Louise Vesth în cadrul unei conferințe de presă organizate cu ocazia lansării versiunii needitate a filmului ”Nymphomaniac Volume II”.

Lars von Trier a mai realizat proiecte pentru televiziune, cel mai important dintre acestea fiind miniserialul ”The Kingdom”. El este însă celebru pentru producții cinematografice precum ”Breaking The Waves”, ”Dancer in the Dark”, ”Dogville”, ”Antichrist” sau ”Melancholia”.

În ceea ce privește lansarea variantei needitate a filmului ”Nymphomaniac Volume II”, de trei ore, Lars von Trier nu a apărut la Veneția pentru a o promova. Varianta extinsă a primului film din serie a avut premiera la Berlinală, în luna februarie. Lars von Trier are o relație mai complicată cu presa din 2011, când a fost exclus de la Festivalul de Film de la Cannes după ce a declarat că-l înțelege pe Hitler. La Festivalul de Film de la Berlin, din luna februarie, regizorul danez s-a lăsat fotografiat, dar nu a vorbit cu jurnaliștii.