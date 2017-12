Lars von Trier renunţă la declaraţiile publice

Cineastul danez Lars von Trier, declarat persona non grata la Festivalul de Film de la Cannes din cauza unor afirmaţii controversate legate de Adolf Hitler, a anunţat că nu va mai face nicio declaraţie publică şi nu va mai acorda niciun interviu, ca urmare a acestui scandal. În anunţul său, celebrul regizor precizează că a trebuit să dea explicaţii la Poliţie cu privire la declaraţiile sale despre dictatorul nazist, în contextul unei posibile încălcări a legilor franceze împotriva justificării crimelor de război. „Din cauza acestor acuzaţii grave, am realizat că nu posed abilităţile necesare pentru a mă exprima fără echivoc şi de aceea am hotărât ca de acum încolo să nu mai fac declaraţii publice şi să nu mai acord interviuri”, a explicat Lars von Trier.

La ediţia din acest an a Festivalului Internaţional de Film de la Cannes, cineastul a declarat că îl înţelege pe Adolf Hitler şi chiar îl simpatizează puţin. Lars von Trier a făcut controversatele afirmaţii la conferinţa de presă legată de premiera celui mai nou film al său, „Melancholia”, care a fost selectat în competiţia oficială de la Cannes şi s-a aflat în cursa pentru marele premiu al festivalului, Palme d\'Or. Ulterior, cineastul şi-a cerut scuze, însă asta nu i-a înduplecat pe organizatorii festivalului, care au decis că Lars von Trier nu mai este binevenit la Cannes. Afirmaţiile regizorului au fost considerate „inacceptabile, de netolerat şi contrare idealurilor de umanitate şi generozitate ce marchează întreaga existenţă a festivalului”.

În vârstă de 55 de ani, Lars von Trier este unul dintre cei mai nonconformişti regizori contemporani. Cele mai cunoscute pelicule ale sale sunt „Breaking the Waves”, „Dancer in the Dark” sau „Dogville”.