Laser de România

Şi, în contextul îngheţării salariilor, noului împrumut de la FMI, disponibilizărilor repetate, care credeţi că este prioritatea numărul 1 Guvernului României? N-aţi ghici nici într-o mie de ani, drept urmare, vă spunem noi: prioritatea naţională a Guvernului Boc este realizarea, la Măgurele, a unui laser de peste 200 milioane euro, la care se adaugă (mai în şoaptă, nu strigaţi aşa de tare!)… proiectele de reabilitare a termică a locuinţelor şi a drumurilor de pe coridorul IV transport. Toate acestea au fost afirmate, ieri, cu sinceritate, de premierul Emil Boc. \"În Guvern am luat decizia de a susţine din fonduri europene realizarea unui laser super performant, unic în Europa, o investiţie în tehnologie avansată la Măgurele şi care va fi de peste 200 milioane euro. Reprezintă un proiect prioritar al României, care ne va identifica în UE, în lume…\", a spus Boc. Potrivit ministrului, \"termenul de obţinere a razei laser\" este de cinci ani, iar după această perioadă vor fi căutate domeniile în care să poată fi folosită instalaţia. Cu alte cuvinte, mai întâi urcăm fânul în pod şi abia apoi ne chinuim să urcăm şi vaca, că de, trebuie şi biata dobitoacă să mănânce… Aceste noi informaţii despre ce visuri de mărire are “micuţul premier” ne arată cu din ce în ce mai multă claritate cum incredibilul, dacă s-a născut la sat, renaşte în fiecare zi la oraş, în clădirea Guvernului României. Dincolo de visurile de mărire ale “micuţului premier”, nu ştim exact cam cu ce ne “identifică” laserul de la Măgurele în România, că până în UE mai e de mers... Să fim recunoscuţi în toată lumea ca “ţara cu laser şi cu salarii de mizerie” ţine oare de foame? Astfel, dacă pe lângă recunoaşterea internaţională a laserului românesc, premierul anunţă şi nişte drumuri şi nişte locuinţe reabilitate, pentru români totul ar trebui să fie ok. Că doar acestuia îi pasă, nu? Adică, după aceste afirmaţii bocciene, românii pot înfrunta 2012 senini, cu burta goală, dar cu zâmbetul pe buze, căci foamea românească va fi recunoscută internaţional. Laser, frate!