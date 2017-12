Laszlo Borbely, acuzat de trafic de influenţă

INTIMIDARE Când vine vorba de propriul interes sau de atingerea unor obiective care să servească propriului interes, preşedintele Traian Băsescu nu ţine cont de nimeni şi de nimic. La nivelul PDL, l-a “exmatriculat” pe Vasile Blaga pentru nesupunere. Cum treburile în PDL s-au liniştit, sau cel puţin aşa crede Băsescu, preşedintele a trecut la un nou nivel al jocului diabolic pus în scenă încă din 2004. Tentativa sa eşuată de a schimba fizionomia ţării, celebra regionalizare, i-a adus lui Băsescu nopţi albe. Lovindu-se de refuzul clar al partenerilor de Coaliţie de la UDMR, privind regionalizarea, pedeliştii s-au dus cu coada între picioare la şeful suprem de la Cotroceni pentru a-şi mărturisi incompetenţa. Acesta a fost, probabil, momentul în care Băsescu a desfăcut lacătul lanţului şi a dat drumul câinilor anticorupţie cărora le-a cerut discreditarea UDMR şi fabricarea de dosare. Şi spun asta pentru că Borbely este cercetat la doar două săptămâni de când ungurii au refuzat categoric planul portocaliu, timp în care procurorii DNA au găsit prima victimă din cadrul UDMR: Laszlo Borbely.

FABRICAT LA COTROCENI Numele ministrului Mediului, Laszlo Borbely, apare într-un dosar de trafic de influenţă instrumentat de DNA Oradea. Procurorii anticorupţie au pus sub acuzare două persoane pentru cumpărare de influenţă şi complicitate la cumpărare de influenţă. Este vorba despre omul de afaceri Ioan Ciocan, care ar fi apelat la consilierul personal al ministrului Mediului, Szepessy Szabolcs, ca să obţină influenţa acestuia din urmă. Conform unui răspuns oficial al DNA, persoana care face obiectul acestei anchete este chiar Laszlo Borbely, căruia firma unui om de afaceri maramureşean i-ar fi amenajat un apartament - lucrări evaluate la 20 de mii de euro, făcute pe cheltuiala firmei. În schimbul acestui beneficiu, Laszlo Borbely ar fi trebuit, spun cei de la DNA, să intervină la Direcţia Apele Române (instituţie aflată sub coordonarea ministrului Mediului) astfel încât firma lui Ioan Ciocan, SC Lescaci Com SRL, să primească şi alte contracte, dar să aibă şi prioritate la plăţile lucrărilor deja încheiate. Firma lui Ioan Ciocan din Satu Mare, ar fi câstigat din 2007 si pâna acum 48 de lucrari cu statul, de la reabilitarea falezelor din Tuzla si Eforie, pâna la amenajarea unor albii de râu contra indundatiilor. Conform declaraţiei de avere, ministrul Mediului nu deţine în proprietate vreun apartament. Surse judiciare susţin că ar fi vorba de un apartament aflat în proprietatea soacrei ministrului Mediului. Laszlo Borbely nu a putut fi contactat, el aflându-se în Polonia, la Sopot, unde participă la Consiliul Informal de Mediu, ale cărui lucrări se desfăşoară în perioada 10-12 iulie. Reprezentanţii ANAR, au declarat că nicio filială din ţară a instituţiei şi nici cea din Bucureşti nu a primit vreo solicitare de documente din partea procurorilor anticorupţie. După cum se observă, ancheta DNA se înscrie în nota celorlalte anchete de până acum, adică la comandă şi prost instrumentate. Tentativa de intimidare a lui Borbely face parte, probabil, din planul lui Băsescu a forţa mâna ungurilor de a accepta inepţiile legislative venite din partea PDL, dar concepute în laboratoarele Cotroceniului.