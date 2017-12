Laszlo Borbely umblă cu cioara vopsită cînd vine vorba despre Sala Polivalentă de la Constanţa

Actuala Guvernare a pus capăt, în urmă cu doi ani, tuturor proiectelor demarate în legislatura trecută de municipalitatea Constanţa la nivel local. Alături de reabilitarea Spitalului Judeţean, construcţia şoselei de coastă, amenajarea portului turistic din Mamaia, guvernanţii au sistat şi construirea Sălii Polivalente de pe str. Bucureşti, un proiect îndrăzneţ al autorităţii locale, care a dorit să dea Constanţei o sală polivalentă la standarde europene, mai ales că municipiul Constanţa a obţinut, în ultimii ani, performanţe istorice în domeniul sporturilor de echipă care se joacă în sală - handbal masculin, volei masculin, futsal. Sala Sporturilor, utilizată în prezent pentru găzduirea meciurilor de campionat şi a meciurilor internaţionale ale echipelor municipale nu numai că are o capacitate extrem de mică (2.000 de locuri), dar distanţa de la tuşă la tribune este de trei ori mai mică decît cea prevăzută în standardele internaţionale, ceea ce creşte la maximum riscul accidentării jucătorilor. Proiectul lansat de municipalitate propune construirea unei săli cu o capacitate de 5.150 locuri, prevăzute cu distanţele de siguranţă de pe terenul de joc acceptate de federaţiile internaţionale, spaţii de parcare, săli de conferinţe, vestiare moderne, cabinete metodologice şi grupuri de refacere, dar documentaţia a fost blocată la Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului (MTCT) încă de anul trecut. Solicitarea municipalităţii constănţene nu a fost luată în considerare de guvernanţi, care au aprobat demararea construcţiei a 39 de săli de sport în 21 de judeţe, în urma solicitărilor primite din partea Consiliilor locale, fondurile necesare provenind dintr-un împrumut bancar. “Nu avem nimic cu Constanţa, numai că de la dosar lipsesc anumite documente. Primăria nu a catadicsit să finalizeze documentaţia. Documentaţia este depusă, dar lipsesc cîteva elemente şi acum se pare că a reuşit să finalizeze documentaţia”, a declarat ieri ministrul delegat pentru Lucrări Publice şi Amenajare Teritorială din cadrul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Laszlo Borbely, aflat în judeţul nostru. Borbely a făcut această afirmaţie în condiţiile în care, în toamna anului trecut, declara, la Constanţa, că documentaţia pentru proiectul Sălii Polivalente nu a fost trimis la timp la minister şi din această cauză investiţia nu a fost aprobată în 2005. Prin urmare, potrivit aceluiaşi Borbely, anul trecut, documentaţia nu fusese trimisă la timp, deşi era completă, iar în acest an, documentaţia este incompletă (?!) pentru a fi aprobată! “Cred că deja d-nul Borbely face confuzii sau afirmaţii nefondate. Municipalitatea are proiecte pentru construirea a două noi săli de sport: cea Polivalentă şi încă una prevăzută pentru o unitate de învăţămînt preuniversitar de pe raza oraşului. În cazul sălii Polivalente de pe str. Bucureşti am primit, prin transfer, de la Direcţia Judeţeană de Sport, terenul respectiv şi s-a realizat şi un studiu de fezabilitate care a fost înaintat la Compania Naţională de Investiţii. Din acel moment nu mai ştim nimic despre proiect. Lipsesc , dar pentru sala de sport pentru şcoală, întrucît am solicitat prin mai multe adrese să ni se trimită un plan al fundaţiei, să vedem ce suprafaţă ne este necesară pentru a putea obţine avizul de la Direcţia de Cultură. Nu am primit aşa ceva şi, în lipsa acestui , nu putem solicita avizul de la Cultură”, a declarat ieri directorul Direcţiei Tehnic Investiţii din cadrul Primăriei Constanţei, Ion Marica. “Acestea sînt elementele care lipsesc şi, mai ales, lipseşte un primar portocaliu pentru ca să nu mai constitue o problemă”, a adăugat Marica. Că Borbely încurcă dinadins borcanele şi umblă cu cioara vopsită poate fi demonstrat prin faptul că, în urmă cu cîteva luni, în plenul Parlamentului, a afirmat că nu a avut niciodată de gînd să susţină proiectul constănţean şi că, în cel mai bun caz, va propune reamenajarea actualei săli a sporturilor din Constanţa. Prin urmare, se dovedeşte că Borbely preferă să ministerieze la fel ca partenera sa de Coaliţie, Sulfina Barbu, care aruncă responsabilitatea propriilor sale greşeli pe umerii administraţiilor locale.