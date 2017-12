Laszlo Tokes, decorat în Ungaria pentru merite în Revoluția de la Timișoara

12:17:18 / 12 Martie 2016

Tokes - agent sub acoperire al Ungariei, descoperit de Ceausescu in dec.1989 !

Felicitari domnule Presedinte Iohannis, ati dat un mare exemplu prin decizia luata de a-i retrage Steaua Romaniei tov. Laslo Tokes, agent sub acoperire al Ungariei-descoperit totalde Ceausescu in dec.1989, este corecta decizia dvs. domnule Presedinte Ioahannis si un exemplu pentru cei care vor sa aduca injurii tarii in care traiesc si muncesc. Romania trebuie respectata si de romani si de unguri si de makedoni si de tigani si de strainii care fac afaceri in Romania. Romania este vechea Dacie si stramosii nostrii sunt dacii nu maghiarii, germanii si alte nationalitati care si-au gasit un loc caldut in tara noastra ! As vrea sa traiesc ziua in care Laura Codruta Kovesi ai va pune catusele lui Tokes pe labele alea manjite de sange ! Acest Pastor Tokes trebuie trimis in Iad !