LaToya Jackson susţine că fratele său a fost asasinat

„Michael Jackson a fost asasinat de nişte paraziţi care au vrut să profite financiar de pe urma decesului lui”, sînt cuvintele surorii starului, LaToya Jackson, publicate de două tabloide britanice, „The Mail on Sunday” şi „News of the World”. Şi Joe Jackson, tatăl megastarului, declara în urmă cu cîteva zile, într-un interviu pentru postul de televiziune ABC, că fiul său a fost asasinat. LaToya Jackson a fost cea care a insistat pentru efectuarea unei autopsii private fiind hotărîte să afle totul despre moartea fratelui ei. „Cred că Michael a fost asasinat, am simţit asta de la început. Nu este vorba despre o singură persoană vinovată, ci de o conspiraţie a mai multora”, afirmă convinsă LaToya Jackson. „Era înconjurat de oameni răi. Michael era o persoană foarte dulce, afectuoasă. Oamenii au profitat de acest lucru”, a continuat sora starului. „Acum în urmă cu mai puţin de o lună, mi-am spus că Michael va muri înainte să înceapă seria de concerte la Londra, pentru că era înconjurat de oameni care nu îi apărau din inimă interesele sale. Michael avea o avere de peste un miliard de dolari. Cînd cineva are o asemenea avere, se învârt mulţi în jurul lui. Am spus familiei mele că el nu va merge niciodată să concerteze la Londra. Valora mai mult mort decît viu”, îşi continuă seria de acuzaţii grele LaToya. Aceasta arată spre acelaşi grup de paraziţi care l-a îndepărtat pe Michael de familia şi prietenii săi şi l-a forţat să semneze pentru cele 50 de concerte pe care urma să le susţină, din 13 iulie, la Londra. „Paraziţii vedeau în Michael o vacă bună de muls şi l-au făcut dependent de droguri... Cred că acest lucru i-a afectat echilibrul atît de mult, încît a murit”, este de părere aceasta.

Sora starului spune că nu se va opri pînă nu va scoate la lumină adevărul şi îi va pedepsi pe cei vinovaţi. LaToya Jackson era singura membră a familiei Jackson care a păstrat cea mai apropiată relaţie cu Michael. Acesta i s-a confesat că voia să renunţe la muzică pentru o carieră în regie. „Primul film trebuia să fie un horror, cu titlul “Thriller”. Urma să abandoneze muzica. Nu mai voia să urce pe scenă”. Aceasta a dat publicităţii că fratele său obişnuia să îşi actualizeze trestamentul o dată la cinci ani, fiind deci posibil ca unul nou, datînd din 2007 să apară la suprafaţă. Deocamdată, justiţia a luat în considerare un testament datînd din 2002, care o numeşte pe mama lui Michael, Katherine Jackson, de 79 de ani, tutore al celor trei copii ai săi: Prince Michael, de 12 ani, Paris Katherine, de 11 ani şi Prince Michael II, de 7 ani. Totodată, în cazul în care Katherine Jackson moare, custodia copiilor ar reveni unei bune prietene a lui Michael Jackson, cîntăreaţa Diana Ross. Michael a cerut prin testamentul său instituirea unui fond de administrare a bunurilor - Michael Jackson Family Trust - în beneficiul celor trei copii ai lui, al mamei sale şi al mai multor organizaţii caritabile. Totodată, Michael Jackson a omis-o în mod intenţionat în testament pe mama celor doi copii mai mari ai lui, fosta lui soţie, Deborah Rowe. Testamentul îi numeşte pe avocatul John Branca şi pe producătorul John McClain drept co-executori, aceştia fiind, în prezent, administratori provizorii ai averii starului.

Se strînge lanţul

LaToya a precizat că fratele său a fost descoperit mort în camera medicului său personal Conrad Murray. „Michael a fost dus din camera sa în cea a doctorului. Ce s-a întîmplat acolo, nu ştim”, a spus aceasta. S-ar părea că atît ancheta poliţiei americane, cît şi cea medico-legală îl au ca principal suspect pe doctorul Conrad Murray, care se afla în casa starului cînd acesta a intrat în stop cardiac. S-ar părea că acesta nu cooperează cu anchetatorii, dar aceştia au găsit mai multe dovezi care îl leagă de injecţia letală care a antrenat moartea lui Michael Jackson. În urma celui de-al doilea interogatoriu la care a fost supus Conrad Murray, investigatorii au decis să obţină un mandat de percheziţie şi au descins a doua oară în casa cîntăreţului şi au descoperit flacoane de Propofol, un anestezic puternic care în mod normal nu se poate administra decît în spital. Se crede că tocmai acest anestezic puternic i-a fost injectat lui Michael Jackson înainte să moară. Dacă poliţia găseşte dovezi că doctorul Murray i-a făcut injecţia letală, acesta poate fi acuzat de ucidere din culpă.

Concordie de dragul copiilor

Debbie Rowe, mama biologică a doi dintre moştenitorii lui Michael Jackson, care i-a cedat acestuia drepturile părinteşti şi a păstrat o prezenţă minimă în viaţa copiilor, este pe cale să încheie o înţelegere cu Katherine Jackson asupra custodiei. Debbie Rowe, care la rîndul său provine dintr-o familie înstărită, face dovada maximă că nu este interesată de averea copiilor şi că îşi doreşte să le asigure un climat de stabilitate precum fostul său soţ ar fi făcut-o. Aceasta a avut o serie de întîlniri cu Katherine Jackson şi au căzut de acord să nu continue procesul pentru stabilirea custodiei. Copiii rămîn sub tutela buncii lor, iar lui Debbie Rowe i se garantează dreptul la vizite regulate. Acesta a fost şi motivul amînării înfăţişării din procesul de stabilire a custodiei pînă pe 20 iulie pentru ca cele două părţi să aibe timp să prezinte o înţelegere comună,

Cele două femei mai au în comun dorinţa de a-i ţine pe copii departe de Joe Jackson, tatăl lui Michael, pe care acesta l-a acuzat de abuz fizic şi psihic de-a lungul copilăriei sale. De altfel, Katherine şi Joe Jackson sînt separaţi de mai bine de cinci ani şi stau în aripi separate ale casei lor din Encino. Joe Jackson s-a transformat în rivalul perfect după ce a declarat deja că vede potenţial artistic în celebrii săi nepoţi. S-ar părea că Paris Katherine este o foarte bună cîntăreaţă, în timp ce mezinul Prince Michael al ll-lea, poreclit Blanket, moşteneşte fabulosul talent de dansator al tatălui său.