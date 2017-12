Pare o scenă desprinsă din comediile proaste, dar se întîmplă în România zilelor noastre! De peste un an, un bărbat care acuza dureri abdominale este îndopat cu calmante de toţi medicii pe care i-a vizitat. După multe luni de chin, Gheorghe Dumitru şi-a primit cumplitul diagnostic: cancer. Niciun medic din Bucureşti nu a vrut să se apropie de el, să intervină şi să-i extirpe tumora care nu înceta să se dezvolte. ”Am aflat că la Constanţa este un profesor doctor care operează asemenea tumori, aşa că am făcut tot posibilul să luăm legătura cu el”, povesteşte soţia lui Gheorghe. Ieri, bărbatul a fost supus intervenţiei chirurgicale de extirpare a formaţiunii tumorale, prof. univ. dr. Mircea Pătruţ declarînd că evoluţia post operatorie a pacientului este una favorabilă.

L-au „tratat” un an cu calmante şi avea... cancer!?

Mai bine de un an, un bărbat din Bucureşti a fost „tratat” de unii medici din Capitală cu o serie de calmante, deşi suferinţa sa era cu totul şi cu totul alta. Gheorghe Dumitru, în vîrstă de 58 de ani, a povestit că se chinuie de mult timp şi că boala i-a fost depistată, se pare, cam tîrziu. „Nici nu mai ştiu la cîţi doctori am fost. Pe unde mergeam, îmi dădeau calmante. Era adevărat că aveam dureri abdominale, dar ar fi trebuit să se ia în calcul şi faptul că aveam scaune moi, de mult timp. Ieşeam foarte des afară...”, îşi aduce aminte bărbatul. Nu i-a fost deloc uşor, dar nu a renunţat să spere că într-o bună zi va afla diagnosticul şi că va fi ajutat să treacă peste suferinţă. Într-adevăr, la insistenţele familiei, investigaţiile în cazul bolnavului au continuat. El a apelat la mai mulţi medici, a urmat mai multe tratamente. După mai multe tomografii, Gheorghe Dumitru a fost trimis la Institutul „Fundeni” din Capitală, acolo unde i s-a spus că trebuie să urmeze un tratament cu citostatice. În abdomenul bărbatului se formase deja o tumoră de dimensiuni mari, formaţiune din care au fost luate probe pentru biopsie. Diagnosticul a fost unul crunt: cancer. Niciun medic din Bucureşti nu a vrut să se apropie de el, să intervină şi să-i extirpe tumora care nu înceta să se dezvolte. „Nu puteam să stăm fără să facem ceva, să sperăm pînă în ultima clipă, mai ales că soţul meu slăbea din ce în ce mai tare, se simţea tot mai rău. Am aflat că la Constanţa este un profesor doctor care operează asemenea tumori, aşa că am făcut tot posibilul să luăm legătura cu el”, povesteşte soţia lui Gheorghe.

Intervenţia a durat peste patru ore

Chiar ieri, bărbatul a fost supus intervenţiei chirurgicale de extirpare a formaţiunii tumorale, chiar dacă niciun medic din Bucureşti nu a vrut să-l opereze pe motiv că este prea tîrziu şi că tumora este mult prea mare. Prof. univ. dr. Mircea Pătruţ, şeful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, a declarat că intervenţia nu a creat probleme şi s-a finalizat aşa cum şi-a propus iniţial. „Şi în acest caz am avut de-a face cu o tumoră gigant, care se întinsese în aproape întreg abdomenul bărbatului. Am reuşit să curăţăm totul în bune condiţii, chiar dacă am avut de-a face cu o tumoră foarte avansată”, a declarat, imediat după intervenţia chirurgicală, prof. dr. Pătruţ. Medicii constănţeni s-au chinuit mai bine de patru ore să-i salveze viaţa omului. Şeful secţiei s-a arătat încîntat că evoluţia post operatorie a pacientului este una favorabilă, însă a menţionat că acesta va trebui să stea internat cîteva zile pentru recuperare.

Tot ieri, echipa de medici coordonată de prof. univ. dr. Pătruţ a intervenit şi în cazul unei paciente din Constanţa, de asemenea, cu o tumoră gigant fixată pe pancreas. „Nu am avut probleme nici în cazul femeii, totul s-a desfăşurat bine, nu au apărut complicaţii, iar starea post operatorie este bună”, a conchis medicul.