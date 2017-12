Laura Bush îşi publică memoriile înaintea soţului ei

Laura Bush va publica o carte despre viaţa ei la Casa Albă, înaintea soţului său, preşedintele american, George W. Bush, urmînd astfel exemplul lui Cherie Blair, care şi-a publicat memoriile înainte ca soţul ei, fostul premier britanic Tony Blair, să le publice pe ale lui. ”Laura este în negocieri cu editorii care vor să-i publice memoriile. Editorii vin la Casa Albă ca să se întîlnească cu ea şi să discute despre carte”, a declarat o sursă apropiată.

Politologii şi statisticienii consideră că George W. Bush, care speră că popularitatea lui va creşte în timp, va trebui să aştepte aproximativ cinci ani pentru a-şi publica memoriile. ”Familia Blair a inventat această strategie, care reprezintă o bună metodă pentru a testa apele”, a declarat Andrew Lownie, unul dintre cei mai cunoscuţi agenţi literari din Marea Britanie. ”Doamna Bush este mult mai populară decît soţul ei în acest moment şi va profita de acest lucru pentru a servi publicului o poveste frumoasă”, a continuat Lownie. ”În timp, oamenii au tendinţa să îşi îndulcească atitudinea chiar faţă de politicienii cei mai detestaţi”, a explicat cunoscutul agent literar. Mort Janklow, care l-a reprezentat pe Ronald Reagan, a cărui soţie, Nancy, şi-a publicat şi ea memoriile, a declarat: ”Soţiile preşedinţilor scriu cărţi care sînt citite de un public mai larg. De obicei, soţiile scriu dintr-un punct de vedere personal. Soţii lor încearcă, de obicei, să rescrie istoria”. Întrebat cît timp ar trebui să aştepte preşedintele Bush înainte să-şi publice memoriile, renumitul agent literar a glumit: ”30 sau 40 de ani ar fi suficient”. Memoriile preşedinţilor americani au obţinut întotdeauna încasări substanţiale. Bill Clinton a obţinut 30 de milioane de dolari din vînzările cărţilor sale, ”My Life” şi ”Giving: How Each of Us Can Change the World”, iar soţia lui, Hillary Clinton, a obţinut peste 8 milioane de dolari din vînzările cărţii ei, ”Living History”.

Laura Bush a publicat deja o carte pentru copii, prin editura HarperCollins, volum pe care l-a scris împreună cu Jenna, una din fiicele sale gemene. Cartea prezintă un tînăr băiat muncitor care descoperă bucuria cititului. Cele două au donat drepturile de autor, iar editorii, o parte din profiturile obţinute, către două asociaţii americane care încurajează educaţia copiilor. Decizia Laurei şi Jennei Bush de a publica o carte pentru copii l-a mulţumit pe George W. Bush, care a declarat că romanul său preferat este ”Omida mîncăcioasă”. Preşedintele american a declarat că a citit-o atunci cînd era copil, însă, ulterior, s-a descoperit că acest roman a fost publicat în 1969, cînd preşedintele american avea 23 de ani!