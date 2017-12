Laura Codruţa Kovesi i-a revocat din funcţii pe procurorii protestatari

Procurorul şef al DNA, Laura Codruța Kovesi, i-a revocat miercuri din DNA prin ordin pe procurorii Mihaela Iorga Moraru şi Doru Ţuluş. Decizia șefei DNA vine numai la o zi după ce Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a avizat cererea Laurei Codruţa Kovesi de revocare a procurorilor DNA, Doru Ţuluş şi Mihaela Iorga, anunţă România TV. Mihaela Iorga, revocată, miercuri, din funcţia de procuror DNA, a ajuns la Inspecţia Judiciară acolo unde este audiată de inspectori. Magistratul a spus că va contesta în instanţă decizia de revocare, precizând nu ea este cea care a provocat scandalul din instituţie. "Ordinul are o cale legală şi vom urma calea legală.(..) Bineînţeles că voi contesta la instanţă. (..) Voi merge acolo unde va dispune CSM. Nu am nicio cerere expresă. Nu m-am născut procuror şi nu vreau neapărat să ies la pensie procuror. Am făcut un demers pentru justiţie, un demers pe care l-am considerat legitim şi corect", a declarat Mihaela Iorga. Întrebată dacă se aştepta ca procurorii CSM să avizeze revocarea din funcţie, Iorga a spus: "Sincer, nu, pentru că am considerat întotdeauna că dreptul la apărare trebuie să fie asigurat oricărei persoane. Este un drept constituţional, prevăzut de CEDO." Secţia pentru procurori a CSM a avizat marţi revocarea procurorilor Doru Ţuluş şi Mihaela Moraru Iorga de la DNA, conform solicitării adresate de către şefa DNA Laura Codruţa Kovesi. Decizia a fost luată după audierea celor doi în şedinţă secretă. Procurorul Doru Ţuluş a spus, la ieşirea de la CSM, că Laura Coduţa Kovesi nu l-a iubit niciodată, că "epurările din DNA se fac pe criterii subiective" şi că în ultimul an Direcţia Naţională Anticorupţie a ajuns o "caricatură". La rândul său, procurorul Mihaela Moraru Iorga a spus că tensiunile dintre ea şi procurorul şef au părut din cauza faptului că a refuzat să dea curs unor solicitări, dând exemplu un dosar în care Kovesi a cerut ca Elena Udrea să fie reţinută, însă ea a impus măsura controlului judicar.

"În şedinţa din data de 4 iulie 2017, Secţia pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a admis solicitarea procurorului-şef al DNA privind avizarea revocării domnului procuror Ţuluş Doru Florin şi a doamnei procuror Iorga Moraru Mihaiela din funcţia de procuror la Direcţia Naţională Anticorupţie", precizează Consiliul Superior al Magistraturii într-un comunicat de presă.