Laura Cosoi, în vacanţă la Dubrovnik

Fosta iubită a lui Smiley, Laura Cosoi, se află, în această perioadă, pe ţărmurile însoritei Croaţii, unde a vizitat „Perla Adriaticii”, staţiunea Dubrovnik. Vedeta a fost încântată de obiectivele turistice vizitate şi a petrecut clipe minunate pe un iaht, unde s-a bronzat şi a împărtăşit momentele de răsfăţ cu fanii de pe Facebook, postând şi câteva poze. Vedeta TV şi-a afişat silueta perfectă într-un costum de baie din două piese.

„Am filmat cele mai frumoase obiective turistice, am avut parte de o zi minunată pe iaht, am pătruns în mijlocul atmosferei Dubrovnik-ului şi am cunoscut cel mai „funny” ghid turistic. Una peste alta, am încheiat un capitol din viaţa mea, care, cu siguranţă, va deschide unul nou”, a scris Laura Cosoi pe blogul personal.