Laura Cosoi şi Smiley sărbătoresc Paştele de două ori

Unul dintre cele mai simpatice cupluri mondene, format din vedeta de televiziune Laura Cosoi şi Smiley, componentul trupei „Simplu”, are, în această perioadă, un dublu prilej de relaxare şi de bucurie: Sărbătorile Pascale. Cei doi îndrăgostiţi vor sărbători de două ori, deoarece Laura este catolică, iar Smiley, pe numele său adevărat Andrei Maria, ortodox. Proaspăt întorşi de la Iaşi, unde au petrecut Paştele catolic alături de familia Laurei, vedetele se pregătesc acum pentru cea de-a doua Sărbătoare Pascală, de data aceasta la Piteşti, împreună cu familia artistului. „Cu toate că eu am avut deja parte de slujba de Înviere, mă bucur că voi fi alături de Andrei şi familia lui şi voi împărtăşi cu ei emoţiile acestui moment. Am fost la un pas să ne petrecem noaptea de Înviere pe drum, în maşină, deoarece chiar pe 11 aprilie s-a lansat DVD-ul lungmetrajului Un film Simplu, eveniment la care am fost prezenţi atît eu, cît şi Andrei. Aşa că, imediat după lansare, ne-am urcat în maşină şi am pornit spre familia mea”, a declarat Laura.