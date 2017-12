Laura Dern ar putea candida pentru președinția Academiei Americane de Film

Actrița americană Laura Dern ar putea candida pentru postul de președinte al Academiei Americane de Film, instituția care organizează premiile Oscar, potrivit unor surse citate de contactmusic.com.

Mandatul lui Cheryl Boone Isaacs ca lider al Academiei Americane de Film se va încheia în iulie, iar revista Variety scrie că Laura Dern ''este interesată să preia frâiele după ce a fost votată pentru a face parte din consiliul guvernatorilor în iulie, anul trecut.''

Laura este fiica legenarilor actori de la Hollywood Bruce Dern și Diane Ladd.

Regizorul 'Field of Dreams', Phil Alden Robinson, dar și directorul de casting David Rubin, precum și designerul de costume Jeffrey Kurland sunt interesați la rândul să candideze.

În timp, au apărut informațiile că Laura, în vârstă de 50 de ani, negociază pentru a juca alături de Kristen Stewart în lungmetrajul biografic 'JT Leroy', care spune povestea lui Savannah Knoop, care i-a păcălit pe bogătașii din elita Hollywood-ului, dar și pe cei din lumea literară și a modei, în a crede că era un bărbat transsexual cunoscut drept Jeremiah ''Terminator'' LeRoy, sau JT LeRoy pe scurt.

JT LeRoy era de faptn un personaj literar creat de sora lui Knoop, scriitoarea Laura Albert, în romaul său de debut din anul 1999, 'Sarah'.

Timp de șase ani Knoop s-a dat drept LeRoy și și-a ținut adevărata identitate ascunsă în timp ce sora sa a continuat să scrie operele lui LeRoy și să ofere interviuri pentru LeRoy prin e-mail-uri sau telefon.

Apoi, în 2005, The New York Times a demascat perechea dezvăluind că LeRoy, care purta mereu pălărie neagră, perucă blondă și ochelari de soare, era un personaj fictiv.

Knoop a repovestit întreaga întâmplare în autobigrafia sa din 2008 'Girl Boy Girl: How I Became JT LeRoy' iar Justin Kelly a adoptat-o pentru scenariul viitorului film pe care îl va și regiza.

Kirsten Stewart, 26 de ani, o va juca pe Knoop, iar dacă Dern va obține rolul, o va juca pe sora sa, Albert.

Dern a ajuns faimoasă în filmul cult din 1986 'Blue Velvet/ Catifeaua albastră' și a jucat rolul principa din thrillerul romantic 'Wild At Heart' alături de Nicholas Cage (1990), dar și în filmul 'Jurassic Park' (1993) alături de Sam Neil.

Cel mai recent, actrița poate fi văzută în rolul unei mame, alături de Reese Witherspoon, în 'Wild', iar anul 2017 a fost unul solicitant pentru Dern, jucând în filmul 'Star Wars: The Last Jedi', dar și în drama 'The Tale' a lui Jennifer Fox.