Laureaţii galei GLAAD Media Awards 2010

Cântăreaţa Lady Gaga, actriţa Cybill Shepherd şi regizorul Lee Daniels se numără printre laureaţii celei de-a 21-a gale anuale GLAAD Media Awards. Cybill Shepherd a fost recompensată cu Golden Gate Award în cadrul acestei ceremonii organizate de Gay and Lesbian Alliance Against Defamation (GLAAD), sâmbătă, la hotelul Marriott Marquis din San Francisco. Cineastul Lee Daniels, regizorul filmului “Precious: Based on the Novel Push by Sapphire”, a fost recompensat cu Davidson/ Valentini Award. Cântăreaţa Lady Gaga a primit premiul Outstanding Music Artist pentru cel mai recent album al ei, intitulat “The Fame Monster”, dar şi pentru eforturile depuse în promovarea echităţii şi a imaginii comunităţii gay. În cadrul ceremoniei au mai fost acordate premiile Ask Not pentru cel mai bun film documentar şi The Stonewall Riots: 40 Years Later pentru cel mai bun material jurnalistic pe suport digital. Robert Hanson, preşedintele Levi Strauss Americas, a fost recompensat cu San Francisco Local Hero Award.

Alianţa împotriva defăimării homosexualilor şi lesbienelor (GLAAD) a fost înfiinţată în urmă cu peste 21 de ani, cu scopul de a transmite în societate imagini pozitive despre vieţile persoanelor homosexuale, pentru a contracara efectul negativ produs de reportajele despre SIDA din anii \'80. Alte premii GLAAD au fost acordate în martie, la New York, şi în aprilie, la Los Angeles.