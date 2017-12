Lauren Bacall, printre laureaţii Oscarurilor onorifice pe 2009

Actriţa Lauren Bacall şi cineaştii John Calley, Roger Corman şi Gordon Willis vor fi onoraţi în cadrul ediţiei inaugurale a galei Governors Awards, organizată de Academia Americană de Film şi Ştiinţe (AMPAS), pe 14 noiembrie, în Los Angeles. Ceremonia va avea loc în sala Grand Ballroom din complexul Hollywood & Highland Center din Los Angeles.

Producătorul de film John Calley va primi distincţia Irving G. Thalberg Memorial Award, iar Lauren Bacall, Roger Corman şi Gordon Willis vor primi Oscarurile onorifice. Marcînd o desprindere de tradiţie, Oscarurile onorifice pe 2009 vor fi decernate de Academia de Film şi Ştiinţe, în acest an, în luna noiembrie. Premiile Oscar vor fi decernate pe 7 martie 2010. Regulamentul permite alegerea a cel mult patru laureaţi ai Oscarurilor onorifice. Viitorul laureat al G. Thalbergh Memorial Award, acordat directorilor de creaţie ale căror opere reflectă o calitate excelentă a producţiei de film, John Calley, a lucrat atît ca director de platou cît şi ca producător. Acesta a fost nominalizat la Oscarul pentru cel mai bun film în 1994, cu ”The Remains of the Day / Rămăşiţele zilei” şi a lansat o serie de filme de succes, precum ”Postcards from the Edge / Salutări din Hollywood” în 1990, ”Closer / Ispita” în 2004, ”The Jane Austen Book Club / Cercul literar Jane Austen” în 2007 sau ”Angels & Demons / Îngeri şi Demoni” în 2009.

Lauren Bacall a impresionat publicul chiar de la filmul ei de debut, ”To Have and Have Not / A avea sau a nu avea”, în 1944, în care a jucat alături de Humphrey Bogart, cu care s-a şi căsătorit de altfel, cîţiva ani mai tîrziu. Nominalizată la Oscarul pentru cea mai bună actriţă într-un rol secundar, în 1997, pentru rolul din pelicula ”The Mirror Has Two Faces / Cele două feţe ale dragostei”, Lauren Bacall a jucat în peste 30 de filme, interpretînd cu succes partiturile din filmele ”The Big Sleep / Somnul de veci” în 1946, ”Key Largo” în 1948, ”How to Marry a Millionaire / Cum să te măriţi cu un milionar” în 1953, ”Murder on the Orient Express / Crimă în Orient Express” din 1974 şi ”Misery / Tortura” în 1990.

Roger Corman a regizat peste 50 de filme şi a produs peste 300 de lungmetraje, acest adevărat impresar al filmelor cu buget redus sprijinind o întreagă generaţie de regizori, precum Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, James Cameron, Jonathan Demme şi Ron Howard, cărora le-a oferit primul loc de muncă. Printre filmele sale se numără ”It Conquered the World”, ”The Little Shop of Horrors / Prăvălia groazei” din 1986, ”The Intruder / Intrusa” în 1999 sau ”The Masque of Red Death / Masca morţii roşii” în 1964. Directorul de imagine Gordon Willis, dublu nominalizat la Oscar pentru ”Zelig” din 1983 şi ”Godfather ll / Naşul II” în 1974, cineastul american şi-a pus amprenta asupra multor filme din anii \'70, precum seria ”Godfather / Naşul” din 1972, ”Klute” din 1971, ”All the President\'s Men / Toţi oamenii preşedintelui” din 1976 şi ”Manhattan” în 1979.

Oscarurile onorifice recunosc extraordinarele realizări din viaţă, contribuţiile excepţionale aduse industriei cinematografice şi serviciile extraordinare aduse Academiei Americane de Film şi Ştiinţe. Printre laureaţii Oscarurilor onorifice ale precedentelor ediţii se numără Jerry Lewis (Hersholt Award) la cea de-a 81-a ediţie a galei Oscarurilor, Robert Boyle (Honorary Award) la a 80-a ediţie a galei Oscarurilor din 2008 şi Dino De Laurentiis (Thalberg Award) la cea de-a 73-a gală Oscar din 2001. Cea de-a 82-a gală anuală a premiilor Oscar va avea loc pe 7 martie 2010, la celebrul Teatru Kodak din Los Angeles. Nominalizările vor fi anunţate pe 2 februarie.