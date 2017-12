Laurent Garnier revine în România

Artistul francez Laurent Garnier va reveni în România, la jumătatea lunii martie. De data aceasta, DJ-ul va fi însoţit de o trupă „Scan X”, formată din Benjamin Rippert (clape), Philippe Nadaud (saxofon) şi Philippe Anicaux (trompetă). Prima vizită a lui Garnier în România a fost pe data de 9 februarie a anului trecut.

Laurent Garnier s-a născut în Boulogne sur Seine, o suburbie a Parisului, pe data de 1 februarie 1966. Încă de la vîrsta de şapte ani, artistul colecţiona discuri de vinil, fiind ajutat de un prieten al tatălui său, director al casei de discuri CBS. La sfîrşitul anilor 80, Laurent Garnier a fost unul dintre puţinii DJ francezi care mixa house şi presăra şi techno în programele sale. Fiind unic în aproape toată scena europeană, Garnier a devenit foarte versatil şi s-a adaptat la foarte multe stiluri care au apărut ulterior. Artistul a mixat trance, goa, ambient, house, garage, jungle, neuitînd nici de muzica disco. Într-un timp foarte scurt, artistul a fost încununat cu o mulţime de premii, fiind desemnat de multe ori DJ-ul anului.

Primul mix oficial al lui Laurent Garnier a apărut în luna aprilie a anului 1994 şi s-a numit „X-Mix”, în timp ce, în luna octombrie a aceluiaşi an, a lansat primul său album, intitulat „Shot In The Dark”, care s-a vîndut în peste 70 de mii de exemplare, în peste 20 de ţări. De asemenea, Laurent Garnier a cîştigat numeroase premii şi în Marea Britanie, pentru cel mai bun DJ, cel mai bun artist/producător, cea mai bună casă de discuri (F-Communications) şi cea mai bună petrecere.

După aprox. 15 ani de mixat, Laurent Garnier este departe de a fi blazat sau depăşit, artistul experimentînd mereu şi reuşind să creeze o atmosferă deosebită în cluburi pînă în zori.