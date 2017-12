Laurenţiu Lică revine la CVM Tomis

Campania de achiziţii a campioanei şi deţinătoarei Cupei României la volei masculin continuă. După Firpo, Miseikis, Macovei şi Pereu, Laurenţiu Lică este al cincilea jucător transferat de CVM Tomis în vederea sezonului 2008-2009, unul în care obiectivul echipei constănţene este cîştigarea campionatului şi a Cupei României, dar şi a Cupei CEV. Căpitanul reprezentativei de volei masculin a României, Laurenţiu Lică, revine la Constanţa după trei ani. În sezonul 2004-2005, Lică a devenit vicecampion al României cu formaţia constănţeană şi a cîştigat Cupa României, primul trofeu din palmaresul clubului de la ţărmul mării. Lică a semnat un contract cu gruparea constănţeană şi speră ca anul viitor să sărbătorească cît mai multe performanţe, inclusiv primul său titlu de campion din palmares: “Este clar că am revenit la o echipă tare. Nu văd un pas înapoi întoarcerea în ţară. Pentru mine este un pas înainte. Tomis este o echipă solidă, pe fiecare post existînd jucători de valoare, lucru pe care îl întîlneşti mai rar în Europa. Vin în ţară şi datorită evenimentului care se apropie, naşterea copilului în luna octombrie. În afară de cîştigarea titlului şi cupei în ţară îmi doresc foarte mult să joc în Final Four-ul Cupei CEV”. Lică se bucură de reîntîlnirea cu colegii de la naţională la Tomis, “după trei ani petrecuţi prin pustietăţi”, şi aşteaptă cu nerăbdare să-i cunoască pe jucătorii străini din lot, precum şi pe antrenorii echipei, despre care a auzit numai lucruri bune. Laurenţiu Lică evoluează pe postul de universal şi are şi un motiv în plus pentru a demonstra valoarea sa: “Un amănunt esenţial este şi faptul că am fost dorit foarte mult de conducătorii Tomisului”.

În vîrstă de 28 de ani, Laurenţiu Lică are în palmares două Cupe ale României (una cu Petrom şi una cu CVM Tomis) şi o Cupă a Franţei. A evoluat la U. Craiova (1999-2002), Petrom Ploieşti (2002-2004), echipă cu care a participat în Cupa CEV în sezonul 2002-2003 şi în Cupa Challenge, în sezonul 2003-2004, CVM Tomis Constanţa (2004-2005), Ajaccio (Franţa, 2005-2006) şi Oise Beauvais (Franţa, 2006-2008), formaţie cu care a jucat în Cupa Challenge sezonul trecut şi a obţinut în acest an Cupa Franţei.