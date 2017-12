Laurette e singură şi vine la Mamaia

Frumoasa mulatră Laurette s-a despărţit, în urmă cu câteva săptămâni, de iubitul cu care are o fetiţă. Fotomodelul va veni însă, vineri noapte, în clubul Bellagio din Mamaia, unde va anima atmosfera după miezul nopţii, alături de „eleva lui Mazăre”, Mădălina Pamfile.

Vedeta a fost mereu foarte rezervată în ceea ce priveşte viaţa ei personală şi niciodată nu a dat prea multe detalii despre familia sa. Laurette şi fostul ei iubit, Mihai, nu mai funcţionau ca şi cuplu de ceva vreme, iar certurile nu lipseau din discuţiile lor. Cei doi s-au despărţit de comun acord, deoarece nu mai puteau convieţui sub acelaşi acoperiş. În prezent, Laurette locuieşte cu fetiţa ei într-un apartament din Capitală, iar fostul iubit a plecat din ţară. „Nu mai puteam să locuim sub acelaşi acoperiş. M-am mutat deja cu fetiţa. Îmi pare rău că nu se mai poate, dar asta este situaţia, în acest moment. Mai bine aşa, probabil. Eu şi fiica mea suntem OK. Fostul meu iubit ne susţine financiar. Nu este nicio problemă, din acest punct de vedere. E un tată bun“, a declarat, ieri, Laurette.