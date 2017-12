Cântăreaţa Lauryn Hill riscă să fie evacuată din reşedinţa din New Jersey în care locuieşte, întrucât proprietarul acesteia a dat-o în judecată pentru neplata chiriei pe luna trecută. Potrivit documentelor prezentate instanţei, Lauryn Hill locuieşte la acea adresă din anul 2009. Această săptămână a fost una plină de evenimente neplăcute pentru artistă. În urmă cu câteva zile, cântăreaţa a solicitat justiţiei americane să dea dovadă de clemenţă în procesul care i-a fost intentat anul trecut, pentru evaziune fiscală. Sentinţa va fi pronunţată pe 22 aprilie şi dacă artista, acuzată că nu şi-a plătit taxele şi impozitele către Fiscul american, între anii 2005 şi 2007, va fi găsită vinovată, riscă o pedeapsă de până la un an de închisoare şi o amendă considerabilă.

Lauryn Noelle Hill şi-a câştigat celebritatea în calitate de solistă a grupului The Fugees. După destrămarea trupei, cântăreaţa a lansat, în 1998, primul ei album solo, “The Miseducation of Lauryn Hill”, ce a fost extrem de bine primit atât de critici, cât şi de public. Pentru acest material discografic, Lauryn Hill a fost recompensată cu cinci premii Grammy, inclusiv la categoriile Albumul Anului şi Cel mai bun artist debutant. După succesul răsunător obţinut cu acest album de debut, Lauryn Hill a decis să dispară pentru o vreme din atenţia presei, motivând că detestă să fie celebră şi urăşte industria muzicală. După o pauză de patru ani, artista a lansat “MTV Unplugged No. 2.0”, un material ce cuprinde înregistrări live şi “cântece profund personale”. În ultimii ani, Lauryn Hill a înregistrat piese pentru coloanele sonore ale unor filme şi a susţinut câteva concerte în cadrul unor festivaluri muzicale.