Lavinia Pârva nu are probleme cu tiroida

În ultima vreme, s-au tot vehiculat prin presă zvonuri că iubita lui Ştefan Bănică, interpreta Lavinia Pârva, ar suferi de hipertiroidism şi ar avea mari probleme din cauza bolii. Mai mult, artista nu ar fi putut să respire noaptea din cauza glandei tiroide, medicii sfătuind-o să se opereze urgent.

Zilele acestea, frumoasa brunetă a decis să infirme oficial toate aceste zvonuri. Artista a declarat recent, într-o emisiune TV, că şi-a făcut analizele şi nu are nicio problemă de sănătate. „Sunt perfect sănătoasă. Nu am avut niciodată probleme cu tiroida. Am aceeaşi greutate, un kilogram în minus sau în plus. Am făcut analizele, le fac mereu, sunt perfect sănătoasă“, a lămurit lucrurile Lavinia.