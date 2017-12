Lavinia Pîrva nu se gândeşte la măritiş

Cântăreaţa Lavinia Pîrva nu îi calcă pe urme Andreei Marin. Cântăreaţa susţine că nu are de gând să se mărite anul acesta, deşi are o relaţie stabilă cu Ştefan Bănică, ce ar putea trece oricând la un nou nivel. Pe final de an, Lavinia l-a prezentat mamei sale pe cântăreţ, fapt care a atras speculaţii privind un viitor mariaj, însă bruneta spune că 2014 va fi un an în care va avea ca prioritate viaţa profesională. Ea a şi declarat recent, într-o emisiune televizată, faptul că, deşi relaţia cu Bănică merge foarte bine, nu are de gând să se căsătorească în 2014.