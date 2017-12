Lavinia Rolea, singura ciclistă din Turul Dobrogei

Ediţia a X-a a Turului Ciclist al Dobrogei, a treia organizată după 1989, a înregistrat şi o premieră pentru această competiţie. Pentru prima oară în istoria întrecerii participă şi o ciclistă, Lavinia Rolea, de la CS Voinţa Cluj-Napoca. Cu toate că a început să practice ciclismul în urmă cu un singur an, Lavinia se poate mîndri deja cu primul titlu de campioană naţională la senioare, obţinut la Snagov, în luna aprilie a acestui an, în proba de duatlon (probă combinată de alergare pe distanţa de 10 km, ciclism - 40 km şi, din nou alergare, 5 km). În urma acestei performanţe a hotărît să participe şi la Turul Dobrogei. „Îmi place foarte mult ciclismul şi am decis să particip aici pentru a promova ciclismul feminin. Îmi doresc să îmi ajut echipa, pentru că la o competiţie de băieţi nu pot decît să încerc să ţin pasul cu ei şi să mă antrenez cît mai bine”, a spus Lavinia. Dragostea pentru ciclism, un sport promovat foarte puţin în România în rîndul fetelor, a început pentru Lavinia Rolea dintr-o simplă întîmplare. După o carieră de succes în atletism, clujeanca în vîrstă de 22 de ani a încercat, la îndemnul unor prieteni, bicicleta şi s-a îndrăgostit pe loc de ciclism. „Am început cu atletismul. Am obţinut 27 de medalii naţionale şi internaţionale în proba mea favorită, 3.000 m obstacole, dar nişte cunoştinţe m-au îndemnat să încerc ciclismul şi mi-a plăcut foarte mult”, povesteşte Lavinia, care nu se sfieşte să concureze alături băieţi, deşi deţine o bicicletă în valoare de doar 500 de euro, în comparaţie cu “bolizii” de 5.000-8.000 de euro prezenţi la Turul Dobrogei. „Sînt singura fată şi băieţii mă protejează foarte bine. Am o bicicletă modestă, dar încerc să îmi fac treaba cît mai bine cu ea. Sper ca în anii următori să am o concurenţă mai mare şi să vină cît mai multe fete, chiar dacă sînt puţine în ţară”, a adăugat Lavinia. Ca orice sportiv visează să ajungă la Jocurile Olimpice, însă recunoaşte că drumul este unul anevoios, mai ales pentru o ciclistă din România. “Este foarte greu şi ai nevoie de multă susţinere financiară, ceea ce la noi este foarte greu. Sper totuşi să reuşesc. Am fost nevoită să merg la multe curse în străinătate, pentru că la noi ciclismul feminin nu este dezvoltat”, a încheiat Lavinia.