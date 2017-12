Lavrov compară mass-media americană cu presa sovietică din perioada comunistă

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a comparat relatările mass-mediei americane în legătură cu presupusele informații secrete oferite de președintele Trump Rusiei cu presa din perioada sovietică, informează The Associated Press. Oficialul rus a afirmat cu aparent umor că unele instituții media americane acționează precum publicațiile comuniste din Uniunea Sovietică, cunoscute pentru faptul că nu ofereau știri reale. "Era o glumă în URSS că nu e nicio știre în ziarul Pravda și nimic adevărat în ziarul Izvestia", a declarat Lavrov, care a adăugat că are "impresia că multe instituții media americane funcționează în acest spirit". Lavrov făcea referire la publicațiile sovietice Pravda ("adevăr" în limba rusă) și Izvestia ("știri" în limba rusă).

Oficialul rus a mai afirmat că nu înțelege care era "secretul", în condițiile în care, în urmă cu două luni, Statele Unite au impus o interdicție asupra transportării de laptopuri în cazul curselor aeriene decolate din mai multe state din Orientul Mijlociu. Presa americană a relatat că Donald Trump ar fi dezvăluit informaţii clasificate în cursul întrevederii pe care a avut-o săptămâna trecută cu Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, şi cu ambasadorul rus, Serghei Kislyak. Potrivit unor foşti şi actuali oficiali americani, Donald Trump a început să discute detalii despre o ameninţare de tip terorist reprezentată de reţeaua Stat Islamic (IS) asociată transportării laptopurilor la bordul avioanelor de pasageri. În acest mod, Donald Trump ar fi dezvăluit informaţii clasificate şi ar fi periclitat o sursă esenţială de informaţii despre organizaţia fundamentalistă sunnită Stat Islamic, activă în principal în Siria şi Irak. Preşedinţia SUA a respins acuzaţiile.

La scurt timp, Donald Trump a replicat pe Twitter că în calitate de președinte are autoritatea să divulge ce vrea și nu a negat că a discutat informații clasificate, informează The Associated Press.