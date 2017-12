LBAC își desemnează câștigătoarea

După o jumătate de an cu numeroase meciuri spectaculoase, al doilea sezon al Ligii de Baschet Amator din Constanța (LBAC) se apropie de decernarea trofeului, la finalul acestei săptămâni având loc Final Four-ul competiției, în Sala „Tomis” din Constanța. Astfel, vineri, de la ora 20.00, sunt programate cele două semifinale, Animal Pack - Saints și Carp Team - Constanța Pirates, iar duminică, de la ora 19.00, vor avea loc finala mică și finala mare. „A fost un sezon foarte bun, cu o participare numeroasă, peste 100 de jucători, și am ajuns la meciurile de gală, în care se vor confrunta cele mai bune echipe. Nu au fost surprize și ne așteptam ca acestea să fie semifinalistele”, a declarat președintele LBAC, Andrei Talpeș. „A fost o competiție foarte puternică în acest sezon și sunt convins că la Final Four vom avea parte de meciuri spectaculoase. Întâlnirile vor fi foarte echilibrate, mai ales că cele patru echipe s-au învins una pe alta în sezonul regulat și sper să domnească fair-play-ul în Sala Tomis. Ocupantele podiumului vor primi diplome și medalii, iar câștigătoarea va fi recompensată cu un nou trofeu, altul față de cel acordat la ediția precedentă”, a spus Alex Olteanu, căpitanul celor de la Carp Team. „Îl felicit pe Andrei, împreună cu echipa pe care o reprezintă, pentru implicarea în fenomenul sportiv din județul Constanța. Vine vara, se încălzește afară, iar acțiunile se vor muta în aer liber. Este motivul pentru care am achiziționat o serie de panouri mobile, astfel încât un proiect pornit anul trecut să se dezvolte cât mai frumos. Cu siguranță, anul acesta activitățile pe care le facem în parteneriat vor avea un succes și mai mare”, a adăugat Claudiu Teliceanu, directul DJST Constanța, care a sprijinit proiectul încă din start.

TURNEE DE STREETBALL LA NIVEL ÎNALT

Aciziționarea panourilor mobile face parte din proiectul de organizare pe litoral a turneelor de streetball, care vor urca la un nivel și mai înalt în acest an. „Vom face trei turnee de streetball în această vară, iar două dintre acestea vor fi organizate, cu siguranță, în aer liber. Suntem în discuții cu adevărații pioneri din streetball, care fac competiții în București de vreo zece ani și vor să le organizeze împreună cu noi și la Constanța. Acestea vor avea loc în iulie și august, unul în față la Cazino, iar celălalt în stațiunea Mamaia. Turneele se vor desfășura sub egida FIBA, ceea ce înseamnă că vor acumula puncte importante, iar campioanele de la Constanța vor pleca peste hotare să reprezinte România și se vor califica la turneul masters din întrecerea internă. Constanța a fost pusă pe harta streetball-ului și negociem aducerea turneului final la Constanța și, de ce nu, organizarea unui Campionat European sau chiar Mondial de streetball pe litoral”, a explicat Talpeș.

În plus, în această vară sunt șanse mari să se concretizeze eforturile pentru înscrierea unei echipe constănțene în liga secundă de baschet. „Unul dintre obiectivele și scopurile înființării acestei ligi a fost găsirea de jucători pentru completarea lotului în vederea înființării unei echipe de Divizia B la Constanța. Avem juniori foarte buni la BC Athletic, iar cei mai buni jucători din Liga de Baschet Amator vor fi cooptați în lotul pentru echipa de liga secundă. Ținem o statistică și avem scouting la fiecare meci pentru a lua ce ne poate ajuta să facem față în Liga 1. Suntem mai patrioți și ne dorim să fie o echipă formată doar din jucători constănțeni. Noi credem că avem șanse să găsim finanțare, atât de la autoritățile locale, cât și de la sponsori”, a declarat Talpeș.

