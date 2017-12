Pelicula „Le Concert\", regizată de Radu Mihăileanu, povestea unui dirijor al orchestrei Teatrului Balşoi din Moscova, va fi prezentată, în premieră, în cadrul secţiunii Anteprima a Festivalului de Film de la Roma, potrivit site-ului oficial al evenimentului. Secţiunea Anteprima, care nu face parte din competiţia oficială, prezintă, anul acesta, filme inspirate din literatură şi biografii importante. Alături de pelicula lui Mihăileanu, vor mai fi prezentate filme precum „A Serious Man\" (regizat de fraţii Coen), „Christine Cristina\" (Stefaniei Sandrelli), „Julie & Julia\" (Nora Ephron) şi „ The City of Your Final Destination\" (James Ivory).

Pelicula „Le Concert\", o coproducţie Franţa-România-Belgia-Italia, descrie viaţa unui dirijor al orchestrei Teatrului Balşoi, care îşi pierde postul în timpul regimului sovietic, cînd refuză să concedieze angajaţii evrei. După 25 de ani, dirijorul are şansa de a reveni pe scenă, după ce pune mîna pe o invitaţie pentru un concert la Teatrul Chatelet din Paris.

Co-producţia regizată de Mihăileanu are în distribuţie actori ruşi şi francezi, printre care Alexeï Guskov, Dmitry Nazarov, Melanie Laurent, Francois Berleand, Miou Miou şi Valeri Barinov. „Le Concert\" va fi lansat oficial în Franţa pe 4 noiembrie.

În vîrstă de 51 de ani, Radu Mihăileanu a debutat, după ce a frecventat cursurile şcolii de film din Paris, ca asistent al regizorului Marco Ferreri, la producţiile „I Love You\" (1986) şi „How Good the Whites Are\" (1987), În 1993, a regizat primul său lungmetraj, „Trahir\". În 1998, a cîştigat premiul FIPRESCI la Festivalul de Film de la Veneţia, pentru pelicula „Train de vie\" (1998), o tragi-comedie despre Holocaust, care a avut două nominalizări la Oscar. În 2005, Mihăileanu a prezentat filmul „Va, vis et deviens\", la Festivalul de Film de la Berlin.