LeAnn Rimes are probleme cu dinţii

Cântăreaţa americană LeAnn Rimes are noi probleme de sănătate, de această dată destul de dureroase. LeAnn Rimes a suferit de o infecţie masivă la dinţi şi a fost forţată să se prezinte la urgenţe, duminică dimineaţa. ”Mă simt de parcă am fost lovită în partea dreaptă a fălcii cu o bâtă de baseball. Nu este un sentiment plăcut când mă urc în avion. Pentru fanii mei din Wendover, show-ul de noaptea trecută va fi reprogramat, nu este unul anulat. Cel mai prost mod de a amâna un turneu. Mă simt mult mai bine acum, datorită celui mai bun prieten al soţului meu, care este doctor la urgenţă. Am trăit un coşmar cu dinţii, timp de zece luni”, a postat cântăreaţa pe contul său de Twitter.