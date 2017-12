LeAnn Rimes se tratează de anxietate şi stres

Cântăreaţa americană LeAnn Rimes şi-a dat seama că are probleme de sănătate după ce în ultima vreme a tot avut fluctuaţii grave de greutate. Aceasta a intrat într-un program de 30 de zile pentru a se trata de anxietate şi stres. ”Deşi vor fi speculaţii asupra tratamentului, se află acolo doar ca să înveţe să facă faţă problemelor. Ar fi de apreciat dacă i s-ar oferi intimitate”, a anunţat reprezentantul starului. LeAnn Rimes s-a internat miercuri, la o zi după ce a împlinit 30 de ani. ”Voi ieşi în 30 de zile şi voi fi o femeie de 30 de ani cât mai bună cu putinţă. Toate lucrurile din viaţa mea vor fi acolo când voi ieşi, dar ştiţi ce? Sper că nu mă vor afecta la fel de mult. Voi avea uneltele cu care să mă descurc”, a declarat cântăreaţa. La rândul său, soţul ei, Eddie Cibrian, în vârstă de 39 de ani, a recunoscut că o susţine. ”Soţia mea este remarcabilă şi cea mai curajoasă femeie pe care am cunoscut-o. Sunt mândru de ea că a avut puterea să îşi ofere ceva timp pentru ea. Voi fi alături de ea la fiecare pas”. Vedeta are permisiunea să iasă ori de câte ori va dori, aşa că îşi va onora obligaţiile.