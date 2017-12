Lebădă rănită salvată de pompieri

Pompierii din cadrul Detaşamentului Constanţa Palas au intervenit, luni noaptea, pentru a salva o lebădă. Alarma a fost dat de paznicul unei firme. Bărbatul a cerut ajutor în momentul în care a observat că apa lacului Siutghiol începe să îngheţe. Până la sosirea militarilor, un tânăr a intrat în apă pentru a aduce la mal lebăda, însă, din cauza temperaturii scăzute a apei, a renunţat la misiunea de salvare după doar câţiva metri. Pompierii au intervenit cu o barcă şi au reuşit să aducă lebăda la mal în sguranţă. „Localnicii spun că este de vreo trei săptămâni aici şi a fost ţinută la mal de gheaţă. I-au dat pâine să mănânce, asta a ţinut-o în viaţă. Am venit cu barca şi am scos-o“, a afirmat plt. maj. Cosmin Chiriţă, de la Detaşamentul de Pompieri Palas. Medicii veterinari au dus lebăda la microrezervaţie, pentru a o îngriji. „Lebăda este acum la Delfinariu. Conform primelor evaluări, ea suferă de o fractură veche, cu modificarea axului oaselor. Să vedem ce e de făcut. La noi o s-o ducă bine, cu condiţia să se adapteze la capitivitate“, a spus Nicoleta Ursu, medic veterinar al Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii Constanţa.