Lecția de zbor: lansarea volumului de poezie al ARINEI COJOCARU

Biblioteca Județeană „Ioan N. Roman" ConstanțaorganizeazăVineri,17 iunie 2022,ora 18:00,lansareavolumului de poezie alARINEI COJOCARU,Lecția de zbor(Editura Cartea de după, 2021), în Aula Bibliotecii Județene.

Cartea va fi prezentată de prof. univ. dr. habil.Angelo Mitchievici, conf. univ. dr.Adriana Cîteiași jurnalistul cultural,Steliana Bajdechi.

PoeziaArinei Cojocaruamintește cumva de pictura naivă, unde naivitatea este recreată la o altă vârstă din nostalgia ei, unde stângăcia are efectul de prospețime al unei caligrafii mișcate și mișcătoare a începuturilor: O mare de tipar, o mic de tipar. Ideea de „lecție" are ceva dintr-o pedagogie neconstrângătoare a jocului copilăresc pe care autoarea, actriță la Teatrul de Păpuși din Constanța, o împărtășește spectatorilor ei fascinați, dar și trupei de teatru adolescentine pe care a înființat-o. Nota confesivă este ușor atenuată de un îndemn la reflecție în marginea rosturilor feminine, a unei feminități care își afirmă plenitudinea: senzualitatea, afectul, aleanul și elanul. Acest plenar al existenței are ceva din acea dezmărginire eliberatoare, din respirația largă a poemelor lui Walt Whitman dinFire de iarbă, acolo unde nu predă o lecție seacă, ci se predă propriului entuziasm, bucuriei vieții.

Dimensiunea confesivă generează colocvialitatea poemelor, biografismul are uneori tentația didacticului, dar există un altruism care inundă aceste poeme cu o bucurie a împărtășirii. Poemele Arinei Cojocaru invită la gesturi simple, la cunoașterea care vine din trăirea unei clipe, la suspendarea grijilor și interogațiilor destinale, la a fi împreună. „Eu ți-aș spune atât: măi, omule drag, oprește-te o clipă și stai! Hai așează-te și stai lângă mine!''.

Lansarea cărții se încheie cu o sesiune de autografe pe care le va acorda autoarea, Arina Cojocaru.